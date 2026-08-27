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Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor Haber Videosunu İzle
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Roma ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerde Roma'ya transfer olan Jayden Oosterwolde, böylece yeniden Kadıköy'e gelecek. Hollandalı oyuncu, transfer sürecinde ''Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız'' demişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması kuralarının çekilmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin rakipleri arasında yer alan Roma eşleşmesi, hikayesiyle dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu.

OOSTERWOLDE KADIKÖY'E GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli ekipten İtalyan kulübü Roma’ya transfer olan Jayden Oosterwolde, kuranın ardından çok kısa bir süre sonra eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olarak yeniden Kadıköy’e dönmeye hazırlanıyor.

''UMARIM KARŞILAŞIRIZ'' DEMİŞTİ

Transferi sırasında Fenerbahçe’ye ve taraftara veda eden Hollandalı savunma oyuncusu, ayrılık sürecinde "Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız" ifadelerini kullanmıştı. Oosterwolde'nin bu temennisi kura çekimiyle birlikte gerçeğe dönüştü. Yıldız oyuncu, sakatlık sorunu yaşamaması halinde Fenerbahçe'ye rakip olacak. 

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