Ankara elektrik kesintisi! 24-25 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Kavaklı ve Gökçeyurt bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şehit Kazım Yalçın ve Şehit Mehmet Kocakaya sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1749, Kavaklı, Tatlar Mahallesi ve Sakız Ağacı bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 297, 280, 350, 298, 295, 294, 293, Şehit Serdar Koçak, 465, 299, 290 ve 308 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 514/1, 513, 516, 520, 522, 519, Şehit Bülent Yalçınkaya, Karapürçek ve 518 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gültepe ve Plevne bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 17.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çağdaş bölgesi etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 518 sokak etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 10.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 297, 299, 349, 345, 301, 290, 302, 367, 308, 300, 307, 360, 365, Şehit Serdar Koçak ve 465 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.45 ile 17.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Site Köy Mobilyacılar Yapı Kooperatifi, Kavaklı, 2227, 2223, 2238, 2234, 2226, 2229 ve 2224 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kavaklı, Site Köy Mobilyacılar Yapı Kooperatifi, 2208, 2222, 2209, 2206, 2207 ve 2205 sokakları etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Saray Küme ve Köseler bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Uşakgöl, Kabalar, Dibekören, Kıbrıscık Karaşar, Akçalı, Karacaören, Karaören, Haydarlar, Yiğerler ve Kerbanlar bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ark Başı, Debrencik, Olukbaşı, Kayhan Güven, Karcıkaya Dere Sağ, İnözü İnce Yol, İnözü Kalın Yol, Akkol Bağları, Reşide Torun, Ayvaşık, Köprübaşı ve Kumsüren Sağ bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Fasıl, Köşebükü, Harmancık, Tahir, Kadıbükü ve Kayabükü bölgeleri etkilenecektir.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Beytepe Mahallesi, 5341, 5320, 5327, 5328 ve Kanuni Sultan Süleyman sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kanuni Sultan Süleyman ve Enver Türkileri sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kanuni Sultan Süleyman ve Ali Şir Nevai sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2694, 2689 ve 2687 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2689 sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2690 sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden İhsan Doğramacı ve 1597 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gündönümü ve 5366 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cemal Gürsel, Coşkunlar, Keskin ve Geçit sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 5595, Tuğrul Bey, 5602 ve 5600 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 10.15 ile 13.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3183, 2639, 2997, Doğan Taşdelen, Gümüş, 2995, 2992, 2989, 2987, 2986, 3000, 2994, 2993, 2990, 2991, 2988, 2998, 3001 ve 2999 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3111, 3101, 3103, 3104, 3105, 3114, 3118, 3115, 3036, 3107, 3109, 3092, 3112, 3116, 3100, 3097, 3117, 3113, 3093, 3095, 3102, 3098 ve 3091 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 01.00 ile 03.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Akyüz, Kızılkoyunlu, Kuyulu, Kanun, Bıçkı, Haymana, Ahmetadil, Kadir, Aşkar Yaylası, Çeltikli, Kavurmacı, Yalım Erez, Soğulca, Karasüleymanlı, Altunçanak, Atatürk, Batı Kısım, Altıpınar, Kavak, Durupınar, Alper, Sincik, Serinyayla, Kaş Eski Köseler, Mollaresul, Çalışkan, Aras, Mezarlık, 133, Caner, Kargalı, Fikret Sururi Evirgen, Yeniköseler, Hamarat, Şehit Binbaşı Mustafa Tevfik, Kamer, Ekvator, Papyon, Hoca Ahmet Yesevi, Evliyafakı, Cengiz Aysun, Sıraç, Hızar, Yahya Toplu, Barbaros, Aziz, Başarı, Dağıstan, Gölbaşı, Kızılcakışla, Haymanayolu, Evci, Alsancak, Rahman, Hıdırlar, Melis, Yaylabeyi, Keman, Doğu Kısmı, Küçükkonak, İncirli, Hicran, Meşe, Taşpınar, Gülçin, Çalı, Kesikkavak, Gündoğan, Bintuğ, Manzara, Toyçayırı, Ahırlıkuyu, Bahçecik, Karapınar, Aşağı, Aytaç, Söğüttepe, Çatak, Ayça, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Durutlar, Bahadır Alp, Altuğ, Simge, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Pars, Gültepe, Boğazkaya, Desen, Yumak, Merkez Demirözü, Deveçipınarı, Türkhüyük, Karakaya, Büyükkonak, Aşağı Şeyhali, Tabaklı, Karayavşan, Şehit Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü, Yeşilyurt, Karakuyu, Şerefligökgöz, Babayakup, Saatli, Palamut, Kirazoğlu, Amaç, Esen, Eskikışla, Gedik, Orta Eski Köseler, Tatlıkuyu, Nurlu, Ilgaz, Yeşilöz, Suna, Dereköy, Sarıdeğirmen, Germik, Yukarı Şeyh Ali, Tepeköy, Karaömerli, Çeliktepe, Kerpiç, Yamak, Alahacılı, Aktepe, Sırçasaray, Çayraz, Sarıgöl, Hacı Bayram Veli ve Kayabaşı bölgeleri etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 317 ve Akıncı sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 713, 717, 721, 723, 722, 720 ve 715 sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Samsun 19 Mayıs ve Amasya Beyannamesi sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Türk Kızılayı bölgesi etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gezer, Soğullu, Kıran, Hâkimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296, Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Kalemköy, Kınık, Akgül, Tepebaşı ve Seydi Ali Reis sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2657, Osman Bey, 2658, 2663, 2662, 2659, 2660 ve Söğüt sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2662, 2664 ve Ayaş Ankara Yolu bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Mermeroğlu, 1236, Nurhayat, 1238, Bağlıca ve 1235 sokakları etkilenecektir.

KALECİK

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şarlayık, Bayamlı, Şıhpınar, Tilki, Yarpınar, Akkuzulu, Aktepe, Gökçeören, Alibeyli ve Buğra bölgeleri etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kılçak, Değirmenkaya, Demirtaş, Çayır, Aşağı Mahmutlar, Karkın, Dümbelek İstasyon, Elmapınar, Dağdemir, Uyurca, Çandır Büyük Mahalle, Yukarı Mahmutlar, Altıntaş, Afşar, Yurtyenice, Çaykaya ve Satılar bölgeleri etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ekrem Kavur, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Yavuz 1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik 1, Yeşilyaprak, İdris, Seyit Cumali, Ferah, Demir 1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevkii, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Karaca, Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mahallesi, Yıldız, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Adem, Yusuf Köse, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbığı, Koca Hoca, Mesut, Kovaca ve Arapoğlu bölgeleri etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Kavaklı ve Gökçeyurt bölgeleri etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 13.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yozgat, 564 ve 551 sokakları etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Anavatan, Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, 5659 ve 5622 sokakları etkilenecektir.