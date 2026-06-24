Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 24-25 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 24-25 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Başkent elektrik kesintisi! 24 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 24 Haziran Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Kavaklı ve Gökçeyurt bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şehit Kazım Yalçın ve Şehit Mehmet Kocakaya sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1749, Kavaklı, Tatlar Mahallesi ve Sakız Ağacı bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 297, 280, 350, 298, 295, 294, 293, Şehit Serdar Koçak, 465, 299, 290 ve 308 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 514/1, 513, 516, 520, 522, 519, Şehit Bülent Yalçınkaya, Karapürçek ve 518 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gültepe ve Plevne bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 17.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çağdaş bölgesi etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 518 sokak etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 10.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 297, 299, 349, 345, 301, 290, 302, 367, 308, 300, 307, 360, 365, Şehit Serdar Koçak ve 465 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.45 ile 17.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Site Köy Mobilyacılar Yapı Kooperatifi, Kavaklı, 2227, 2223, 2238, 2234, 2226, 2229 ve 2224 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kavaklı, Site Köy Mobilyacılar Yapı Kooperatifi, 2208, 2222, 2209, 2206, 2207 ve 2205 sokakları etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Saray Küme ve Köseler bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Uşakgöl, Kabalar, Dibekören, Kıbrıscık Karaşar, Akçalı, Karacaören, Karaören, Haydarlar, Yiğerler ve Kerbanlar bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ark Başı, Debrencik, Olukbaşı, Kayhan Güven, Karcıkaya Dere Sağ, İnözü İnce Yol, İnözü Kalın Yol, Akkol Bağları, Reşide Torun, Ayvaşık, Köprübaşı ve Kumsüren Sağ bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Fasıl, Köşebükü, Harmancık, Tahir, Kadıbükü ve Kayabükü bölgeleri etkilenecektir.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Beytepe Mahallesi, 5341, 5320, 5327, 5328 ve Kanuni Sultan Süleyman sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kanuni Sultan Süleyman ve Enver Türkileri sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kanuni Sultan Süleyman ve Ali Şir Nevai sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2694, 2689 ve 2687 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2689 sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2690 sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden İhsan Doğramacı ve 1597 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gündönümü ve 5366 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cemal Gürsel, Coşkunlar, Keskin ve Geçit sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 5595, Tuğrul Bey, 5602 ve 5600 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 10.15 ile 13.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3183, 2639, 2997, Doğan Taşdelen, Gümüş, 2995, 2992, 2989, 2987, 2986, 3000, 2994, 2993, 2990, 2991, 2988, 2998, 3001 ve 2999 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3111, 3101, 3103, 3104, 3105, 3114, 3118, 3115, 3036, 3107, 3109, 3092, 3112, 3116, 3100, 3097, 3117, 3113, 3093, 3095, 3102, 3098 ve 3091 sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 01.00 ile 03.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Akyüz, Kızılkoyunlu, Kuyulu, Kanun, Bıçkı, Haymana, Ahmetadil, Kadir, Aşkar Yaylası, Çeltikli, Kavurmacı, Yalım Erez, Soğulca, Karasüleymanlı, Altunçanak, Atatürk, Batı Kısım, Altıpınar, Kavak, Durupınar, Alper, Sincik, Serinyayla, Kaş Eski Köseler, Mollaresul, Çalışkan, Aras, Mezarlık, 133, Caner, Kargalı, Fikret Sururi Evirgen, Yeniköseler, Hamarat, Şehit Binbaşı Mustafa Tevfik, Kamer, Ekvator, Papyon, Hoca Ahmet Yesevi, Evliyafakı, Cengiz Aysun, Sıraç, Hızar, Yahya Toplu, Barbaros, Aziz, Başarı, Dağıstan, Gölbaşı, Kızılcakışla, Haymanayolu, Evci, Alsancak, Rahman, Hıdırlar, Melis, Yaylabeyi, Keman, Doğu Kısmı, Küçükkonak, İncirli, Hicran, Meşe, Taşpınar, Gülçin, Çalı, Kesikkavak, Gündoğan, Bintuğ, Manzara, Toyçayırı, Ahırlıkuyu, Bahçecik, Karapınar, Aşağı, Aytaç, Söğüttepe, Çatak, Ayça, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Durutlar, Bahadır Alp, Altuğ, Simge, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Pars, Gültepe, Boğazkaya, Desen, Yumak, Merkez Demirözü, Deveçipınarı, Türkhüyük, Karakaya, Büyükkonak, Aşağı Şeyhali, Tabaklı, Karayavşan, Şehit Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü, Yeşilyurt, Karakuyu, Şerefligökgöz, Babayakup, Saatli, Palamut, Kirazoğlu, Amaç, Esen, Eskikışla, Gedik, Orta Eski Köseler, Tatlıkuyu, Nurlu, Ilgaz, Yeşilöz, Suna, Dereköy, Sarıdeğirmen, Germik, Yukarı Şeyh Ali, Tepeköy, Karaömerli, Çeliktepe, Kerpiç, Yamak, Alahacılı, Aktepe, Sırçasaray, Çayraz, Sarıgöl, Hacı Bayram Veli ve Kayabaşı bölgeleri etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 317 ve Akıncı sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 713, 717, 721, 723, 722, 720 ve 715 sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Samsun 19 Mayıs ve Amasya Beyannamesi sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Türk Kızılayı bölgesi etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gezer, Soğullu, Kıran, Hâkimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296, Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Kalemköy, Kınık, Akgül, Tepebaşı ve Seydi Ali Reis sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2657, Osman Bey, 2658, 2663, 2662, 2659, 2660 ve Söğüt sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2662, 2664 ve Ayaş Ankara Yolu bölgeleri etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Mermeroğlu, 1236, Nurhayat, 1238, Bağlıca ve 1235 sokakları etkilenecektir.

KALECİK

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şarlayık, Bayamlı, Şıhpınar, Tilki, Yarpınar, Akkuzulu, Aktepe, Gökçeören, Alibeyli ve Buğra bölgeleri etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kılçak, Değirmenkaya, Demirtaş, Çayır, Aşağı Mahmutlar, Karkın, Dümbelek İstasyon, Elmapınar, Dağdemir, Uyurca, Çandır Büyük Mahalle, Yukarı Mahmutlar, Altıntaş, Afşar, Yurtyenice, Çaykaya ve Satılar bölgeleri etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ekrem Kavur, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Yavuz 1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik 1, Yeşilyaprak, İdris, Seyit Cumali, Ferah, Demir 1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevkii, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Karaca, Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mahallesi, Yıldız, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Adem, Yusuf Köse, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbığı, Koca Hoca, Mesut, Kovaca ve Arapoğlu bölgeleri etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 24 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Kavaklı ve Gökçeyurt bölgeleri etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 25 Haziran 2026 tarihinde 13.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yozgat, 564 ve 551 sokakları etkilenecektir.

Kalecik ilçesinde 26 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Anavatan, Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, 5659 ve 5622 sokakları etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor

İyi niyetimin kurbanı oldum" diyenler dikkat! Cezası çok ağır olacak
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı

Başörtülü kadının yaşadığı şokun ardından beklenen gelişme
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu

Yemeği yiyen hastaneye koştu! Acil servisler doldu taştı

Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush

Süper Lig devi yine çok büyük oynuyor! Dünya bu transferi konuşur
Kazanan son 32'yi garantileyecek! İşte zorlu maçta anlık skor

Kazanan son 32'yi garantileyecek! İşte zorlu maçta anlık skor
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Donald Trump'tan kürsüde ilginç hareketler

Sıra dışı hareketler, ilginç sesler! Bunları yapan ABD Başkanı
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu

Biri bahçeye düşüp yangın çıkardı, diğerini vatandaşlar buldu
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi

Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldığını söyleyen Sahra Işık ifşalarına devam etti

Aldatılma iddiasında yeni perde: Bunlar daha fragman

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor

Resmi teklif yapıldı! Fener'den istiyor
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin

Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti

Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti: O transferi istiyorum
Icardi Arjantin'de mahsur kaldı, Türkiye'ye dönemiyor

Sen bu hale nasıl düştün? Başı yine büyük bir dertte
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak