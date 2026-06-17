Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

17.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 297, 299, 349, 345, 301, 290, 302, 367, 308, 300, 307, 360, 365, Şehit Serdar Koçak ve 465 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 465, 287, 283, 277, 281, Şehit Onur Doğan, 280, 282 ve Şehit Serdar Koçak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 456, 286, 276, 281, 278, 282, 287, 465, 285 ve 279 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 972, 946/2, 959, 971/1, 945, 946, 948, 946/1, 947, Selçuk, 968/1, 969, 968 ve 1017 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı Yolu, Gökçyurt ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 1288, 1308, 1048, 1304, 1280, 1286, 1291, 1290, 1276, 1278, 1311, 1292, 1236, 1277, 1279, 1289, 1293, 1287, 1305, 1260, 1275 ve 1282 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında Şehit Hacı Osman Dugan, Şehit Ertuğrul Kocaer ile 1107, 1271, 1273, 1266/1, 1109, 1100, 1111/2, 1111/1, 1100/1, 1101, 1048, 1274/1, 1270, 1110, 1096, 1266 ve 1267 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Şehit Hacı Osman Dugan, 1048, 1261, 1263 ve 1262 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında 1248, 1066, 1270, 1237, 1268, 1258, 1267, 1281, Doğan, 1255, 1266, 1263, 1260, 1280, 1048 ve 1273 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında 1400/2, 1400/8, 1400/3, 1400/4, 1399/8, 1400/5, 1346, 1326, 1331, 1314, 1399/9, 1399/4, 1315 ve 1316 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

17.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Cumhuriyet Afşar, Köseli, Çavuşlu ve Tolköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.30 arasında Balaban Çiftliği, Akçaali, Kerişli, Davdanlı, Sülaymanlı, Akkoyunlu ve 1 numaralı bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kerişli bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yöreli, Yöreli 23 Afet Konutu ve Abazlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yüceller, Yaylalıözü, Yeniköy, Koçyayla ve Afşar Mahallesi çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Abazlı, Altunçanak, Çatalören, Vurallar, Nurçiçeği, Hanburun, Şekerköy, Emirler, Çimşit, Uğrusarı, Karahamzalı, Sofular, Gölbek, Gülbağı, Yaylalıözü, Derekışla ve çevresindeki mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

17.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Karaköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Acısu ve Yoğunpelit bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Dibekören ve Sopçaalan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında Adaören, Akçakavak, Dibekören, İncepelit ve Kızılcasöğüt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

17.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Dikmen, Ahmet Yesevi ile 844, 1179, 1180, 1182, 1183 ve 1184 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında 4986, 5116, 5136, 5137, 5141 ve 5144 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında 4844, 4860, 4861, 4865 ve 4881 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında Alacaatlı Mahallesi ile 4844, 4870, 4885, 4886 ve 4888 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 4841, 4844 ve Hilal sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 18.30 ile 23.00 arasında Ahmetadil, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor Mahallesi ve 499 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında 3438 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 3250, 3415, 3421 ve 5100 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 3275, 3407, 3412 ve 5101 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Çiçek, Toros, Nergiz, Açelya, Zambak, Şehit Hüsnü Uysal, Lale, Sarmaşık, Akyol ve Nilüfer sokakları ile çevresindeki numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 1560 ve 1581 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında 896/2, 931, 933, 934, 934/2, 935, 936, 937, 938, 939, 942, 945, 953, 970 ve 1036 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Sarıkamış Şehitleri, Dumlupınar ve 3250 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Aleksander Dubçek ile 665, 668, 669, 670, 682 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında 3247 ve 3250 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 00.30 ile 05.30 arasında Kudüs ve Bakü caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

17.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Bağlıca, Bağlıca Köyü, Etimesgut, Kuzupınarı ve çevresindeki çok sayıda cadde ile sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında İstasyon Caddesi ile 1934, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1944, 1945 ve 1947 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında Ahi Elvan ve çevresindeki 1945, 1947, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961, 1964, 1968, 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1978 ve 2016 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Dumlupınar, Eskişehir Devlet Yolu ve Yapracık 2. Köy bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında Yapracık Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Zambak, Limon Çiçeği, Söğüt, Şehit A. Taner Ekici ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Küpeli, Gelincik, Begonya, Sümbül, Şehit Kadir Özcan ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Alcı Mahallesi, Maliköy, Ballıkuyumcu, Ahmetadil, Dumlupınar, Kazım Karabekir ve çevresindeki çok sayıda mahalle ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Bağlıca ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 713, 715, 717, 720, 721, 722 ve 723 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

17.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Buhara, Maden, Mekik, Karayolu, Mis, Ahi Mesud ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.30 arasında Merkez Yediören, Fuzuli ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kaliteli, Oyun ve Vatan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Alcı Mahallesi, Maliköy, Ballıkuyumcu, Ahmetadil ve çevresindeki geniş bölgede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Kayı, Erkeksu, Adnan Menderes ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Cengizhan, Estergon, Kıbrıs, Ahmet Koparan ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yenikayı, Osmaniye, Çimşit, Anayurt ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YENİMAHALLE

17.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.30 arasında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Caddesi, Yuva Köyü ile 3089 ve 3091 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17.06.2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında Şehit Soner Çankaya ile 37, 40 ve 43 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Şehit Harun Parlak ile 494, 497, 508, 511, 513, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 ve 590 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Susuz Mahallesi, 2. İnönü Caddesi ile 5302 ve 5303 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Bağlıca ve çevresindeki çok sayıda cadde ile sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18.06.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Sarıbeyler ve Memlik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.