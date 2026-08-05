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Gaziantep'te çocuk kavgası büyüdü: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te çocuk kavgası büyüdü: 1 ölü, 5 yaralı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki aile arasında çocuk meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirirken, bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'te iki aile arasında çocuk meselesi nedeniyle yaşanan bıçakla kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dumlupınar Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar da kullanıldı. Kavgada bıçakların kullanılması sonucu Ali El Cedlan (25), Ali El Cedlan (21), Muhammed Mergedani (24), İbrahim Mergedani (25), Ahmed El Faraj (22) ve Usame Yesirci (22) isimli 6 şahıs yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ali El Cedlan (25), hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer yaralılardan birinin daha durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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