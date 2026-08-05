Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt

Forvet hattını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için ısrarını sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlı yönetimin tüm baskılarına rağmen 26 yaşındaki Sırp yıldızdan henüz net bir yanıt alınabilmiş değil.

KARAR İÇİN 1 HAFTA SÜRE İSTEDİ

Yaklaşık 1.5 aydır Beşiktaş’ın transfer listesinin başında yer alan golcü futbolcu, nihai kararını vermek adına siyah-beyazlı kulüpten en az 1 hafta daha süre talep etti. Yıldız santrforun, kariyerine öncelikli olarak Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etme arzusu nedeniyle gelen diğer teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

"VLAHOVIC İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Brahim Diaz gündemimizde bulunmuyor. Vlahovic için çalışıyoruz, konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde bugüne kadar çıktığı 325 resmi maçta 140 gol ve 26 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Vlahovic, son olarak formasını giydiği Juventus’ta ise 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üretti.