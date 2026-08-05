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Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: 12 Bin Tavuk Telef Oldu

Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: 12 Bin Tavuk Telef Oldu
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12 BİN TAVUK ÖLDÜBursa'nın Mudanya ilçesi Dedeköy Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

12 BİN TAVUK ÖLDÜ

Bursa'nın Mudanya ilçesi Dedeköy Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 milyon canlı hayvan kapasitesine sahip çiftlikteki 12 bin tavuk ölürken, çiftlikteki soğutma çalışmaları sürüyor.

Özgül ATABEY-Yiğithan HÜYÜK/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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