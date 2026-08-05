Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın: 12 Bin Tavuk Telef Oldu
12 BİN TAVUK ÖLDÜBursa'nın Mudanya ilçesi Dedeköy Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
12 BİN TAVUK ÖLDÜ
Bursa'nın Mudanya ilçesi Dedeköy Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 milyon canlı hayvan kapasitesine sahip çiftlikteki 12 bin tavuk ölürken, çiftlikteki soğutma çalışmaları sürüyor.
Özgül ATABEY-Yiğithan HÜYÜK/MUDANYA (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı