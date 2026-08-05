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Dizi aşkı gerçek oldu! Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’dan hamle

Dizi aşkı gerçek oldu! Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’dan hamle
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“Yeraltı” dizisinin başrolleri Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın özel hayatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerika tatilinde el ele görüntülenen ikilinin ardından gelen romantik paylaşım, aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

“Yeraltı” dizisinde Halide ve Haydar Ali karakterlerine hayat veren Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, ekran uyumlarıyla dikkat çekiyor.

Dizi setinde başlayan yakınlıklarının aşka dönüştüğü iddia edilen oyuncular, sezon arasını değerlendirmek için gittikleri Amerika tatilinde el ele görüntülenmişti. Ortaya çıkan görüntüler, ikilinin hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü.

Aşk iddialarını güçlendiren son gelişme ise Devrim Özkan’ın sosyal medya paylaşımı oldu. Güzel oyuncu, kendisine gelen kırmızı gülü takipçileriyle paylaştı.

Özkan’ın bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları çiçeğin Deniz Can Aktaş’tan geldiği yönünde yorumlarda bulundu. Ünlü ikilinin ilişkisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Ahlaksiz dizileri izlemeyin aile ve toplum yapımızı bilerek bozmak istiyorlar

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