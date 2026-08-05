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Hastane odasından paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Hastane odasından paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu
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Lösemi tedavisi gören ünlü sanatçı Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini duygulandırdı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sanatçı, hayranlarından dua istedi.

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Cansever, bir süredir lösemiyle mücadele ediyor.

Tedavisine Almanya’da devam edilen ünlü sanatçı, uygun donör bulunmasının ardından ilik nakli olmuştu. Nakil sonrası tedavi süreci devam eden Cansever, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yapan sanatçı, kendisini merak eden sevenlerine teşekkür etti. Çok sayıda mesaj ve telefon aldığını ancak sağlık durumu nedeniyle herkese dönüş yapamadığını belirten Cansever, “Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum” ifadelerini kullandı.

Tansiyonunun düşük olduğunu ve zaman zaman ateşinin yükseldiğini söyleyen Cansever, tedavi sürecinin ne kadar devam edeceğinin henüz belli olmadığını belirtti. Ünlü sanatçı, sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

Kaynak: Haberler.com
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