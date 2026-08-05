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Niğde'de Yol Kenarındaki Otomobilde Kadın Ölü, Bir Kişi Ağır Yaralı Bulundu

Niğde'de Yol Kenarındaki Otomobilde Kadın Ölü, Bir Kişi Ağır Yaralı Bulundu
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Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde yol kenarındaki bir otomobilden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta İ.G. adlı kadının hayatını kaybettiği, yanındaki Ö.O.'nun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis, olayın nedenini araştırmak üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

Niğde'de yol kenarında bulunan otomobilde bir kadın ölü, bir kişi de ağır yaralı halde bulundu.

Olay, Niğde merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 ANV 420 plakalı otomobilden silah sesleri duyuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan İ.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ö.O. (39) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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