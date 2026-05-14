Ankara elektrik kesintisi! 14-15 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

14.05.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tek Lojmanları, 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3115, 3111, 3092, 3089, Gicik ve 3053 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14.05.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Orhangazi, 3033, Gicik ve 3212 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, Peçenek ve Tatlar Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez ve Aşağı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.45 ile 10.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hobi Evleri ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 11.10 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen Mücavir, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Ayvaşı Küme, Yoğunpelit, Güneyce, Boztepe, Dikmen, Ayvaşık, 1019, Dibecik Mücavir, Dibecik, Akkaya, B Kümesi Akkaya, Kızılcasöğüt, Adaören, İncepelit, A Kümesi Akkaya ve Akçakavak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

14.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abazlı ve Günalan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yöreli 23 Afet Konutu, Yöreli ve Abazlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylalıözü, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar ve Adnan Kahveci bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14.05.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beynam ve Oğulbey bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14.05.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Oğulbey ve Beynam bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Yayla Afşar, 19 Mayıs Afşar, Bahçeli, Adnan Kahveci ve Cumhuriyet Afşar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beynam, Kale Boğazı ve Dağ Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 14.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kale Boğazı, Beynam ve Dağ Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Üçem, Şehriban, Çatalçeşme, Büyükboyalık, Küçükboyalık ve Büyükbayat bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Afşar, 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Torunoğlu, Abdi İpekçi ve 204 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bahçelievler, Beynam Konakları, Dağ Evleri, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beynam Konakları, Dağ Evleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Beynam ve Yenipınar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Avni Akyol, Yayla Afşar, Ziya Gökalp Afşar, 19 Mayıs Afşar ve Abdi İpekçi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

14.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şeyh Şamil, Kuyumcutekke, Kızılcasöğüt ve Acısu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak ve Karcıkaya Dere Sağ bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avlu Bostanları, Bostancılar Çarşısı, İhsan Yavaş ve İrfan Gümüşel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Zafer 1, Evcik, Fatih, Baraj 1, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 1, Çıkmaz 2, Bahar ve Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 10.50 ile 17.50 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Marangozlar 1 ve 2, Akyazı 6, 7 ve 9, Demirciler Sitesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ile Saray Bosna bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 11.00 ile 17.40 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yukarıulucak bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 11.10 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen Mücavir, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Ayvaşı Küme, Yoğunpelit, Güneyce, Boztepe, Dikmen, Ayvaşık, 1019, Dibecik Mücavir, Dibecik, Akkaya, B Kümesi Akkaya, Kızılcasöğüt, Adaören, İncepelit, A Kümesi Akkaya ve Akçakavak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 10.30 ile 18.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Akyazı 4, 5 ve 6, Demirciler Sitesi 1, 2, 3, 5 ve 6, Akyazı ve Alparslan Türkeş ile Şeyh Şamil bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

14.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akmeşe, Ceviz, Karaağaç, Kayın, Çınar, Maviçam ve Gürgen bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14.05.2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2886, Şehit Remzi Kaplan, 2866, 2865, 2865/2, 2864 Atabilge Sitesi, Selçuk Yula ve 2879 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Reşat Nuri, Nazilli, Selimiye, Kuzgun, Hoşdere ve Yeşilyurt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kömürcü ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 665, 554, 555, Karataş ve 555 Cadde bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Galip Erdem bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esence, Yeni, Küçük Beltepe, Onbaşı, Aşağı, Yukarı, Beltepe, Kapaklı, Merkez, Okluca, Üçağıl ve Tatlısu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 00.30 ile 05.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2118 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 648 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 648 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

14.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çıra, Çakmak, Erkan, Hazan, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Levent, Yazı ve Ekrem Kavur bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 214, Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak, 276, 275, 259, 261, 263, 259/1, 233, 254, 265, 260, 271, 278, 267, 255, 272, 253, 279, 236, 264, Fatih, 247, 248, 210, Belardı Mevkii, 273, 257, 202, 258, Köybağı 3 ve 269 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağ, Meteoroloji, Küşe, Tokluoğlu, Menderes, Çal 1, Çoraklık, 3, Harman 2, Büyük Cami, Kayıbağı, Çal, Koç, Karaköy, 33, Harman 1, Kayalı, Ulucak ve Harman bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 185, 140, Küpyokuşu 1, 217, Bağlarbaşı, Küpyokuşu, 146, 149, 183, 237, İnebel, 186, 188, Küpyokuşu 2, 228, 181, 187, 142, 182, 141, 148 ve 143 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büyük Cami, Karakol, 6, 15, Çetin, 16, Harman 1, Anayurt, Kurt, Molla Ahmet, Mazi, Ulucak, 33, Kümeevler, Ulucak 1, Tokluoğlu ve Harman 2 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 106, Büyük Cami, Çal, Çal 1 ve Kayalı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 16 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KALECİK

14.05.2026 tarihinde 13.45 ile 16.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahöyük bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15.05.2026 tarihinde 09.45 ile 16.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çiftlikköy, Kozayağı ve Eskiköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Üçem, Şehriban, Çatalçeşme, Büyükboyalık, Küçükboyalık ve Büyükbayat bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16.05.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozayağı ve Cücük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.