Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, 2736, 2730, Natoyolu, Dumlupınar, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında 1276, 1288, 1287, 1286, 1236 ve 1298 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Atatürk, Haymana, Botanik, Ankara, Aksu, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, 1021/1, Beşevler, Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce, Oymak, Kaba Sinanlı Mevkii, Adalet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel Mevkii, Gurbet, Gazipaşa ve Yeşilbelde Mevkii bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında 1240, 1074/1, 1069, 1260, Şehit Hacı Osman Dugan, 1060, 1066, 1255, 1282, 1096, 1244, 1064, 1248, 1258, 1252, 1245, Şehit Ertuğrul Kocaer, 1237 ve 1247 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Hobi Evleri ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Beylerbeyi ve Dandanakan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında Beylerbeyi, Akıncılar, Bayrak, Melikşah, Selçuklu ve Selçukbey bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Uygur, Selçukbey ve Gazneliler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı Yolu, Gökçeyurt ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dibekören ve Fasılı kapsayan bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Fevzi Çakmak, Kumru, Sümbül, Hoşebe, Aydın, Hastahane, Nergis, 100. Yıl, Gül 1, Leylak, Kekik ve Zambak sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak ve Karcıkaya Dere Sağ bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında Akşemseddin, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Beytepe ve Kayhan Güven bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, 2736, 2730, Natoyolu, Dumlupınar, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Davdanlı, Abazlı, Evciler ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 3222 ve 3297 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 3143, 3171, 3142, 3141, 3140, 3146 ve 3137 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 5009, 4981 ve 3381/3 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında 6124, 6109, Ankara, 6106, 1278, 6111, 6105, Kaba Sinanlı Mevkii, 6102, 6113, Çınar Gelin Kayası Mevkii, Duru Coşkun, İkizce, Topaklı, 6123 ve 6100 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 1634, 1621, 1613, 1599, 1623 ve 1631 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında 1628, 1630, 1621, 1623 ve 1627 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 665, 554, 555 ve Karataş bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Kömürcü bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 2483 Sokak ve Doğan Taşdelen bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 05.00 arasında Necatibey bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 1920, 1927, Doğan Taşdelen ve 1924 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 1637/1 ve 1637 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, 2736, 2730, Natoyolu, Dumlupınar, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 804 Sokak, Elvankent Banka Konutları ve 800 Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında Derya, Emlak, Leylak, Mini, Polatlı 1, Tuna, 5. Cadde, Funda, Bahçe, Kartal, Çapa, Kaya ve Nergiz bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Bahçekapı Mahallesi, Ayaş Ankara Yolu, Türk Kızılayı, 1544, 1457, Dumlupınar, Okul, Fabrika, 1752, Fatih Sultan Mehmet, 1458, Havacılar Lojmanları 3. İstihkâm, 2701, 2454, 2453, Kara Lojmanları, Şeker Fabrikası Lojmanları ve Dumlupınar Bulvarı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında 2458, Dumlupınar Bulvarı, Fabrika, 2459, Havacılar Lojmanları 3. İstihkâm, 25. Sokak, Etiler Mahallesi, Bahçekapı Mahallesi, Etiler, Etimesgut Şaşmaz Yolu, Okul, Fatih Sultan Mehmet, 2681, 2680, İstasyon, 2688, 2687, 2689, 2452, 2460, Abdülhakhamit, 2473, 2453, 2456 ve 2686 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında 3254 Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.43 ile 17.00 arasında Bayındır, Baştaş Çimento Fabrikası Çevre Konutları, 23 Nisan, Ongün, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Ağır, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, Erkan, Gülgin, İğde, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Çekirdek, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Hasır, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Kömürcü, Karanfil, Elif, İstasyon, Levent, Akçiçek, Yazı, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgarlı, Zambak, Sedef, Aktepe, Yazgı, Leylak, Üçevler, Bener, Bahçelievler, Azim, Terazi, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, Balaban, Hürel, Gür, Belardı Mevkii, Nato, Dalışık, Kümeevler, Şener, Orkide, Saadet, Üçyol, Kardelen, 29 Ekim, Kazım Uz, Yılmaz, Kışla, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Temiz, Çıra, Yeşildere, Ant ve Güz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.