Elektrik trafosu defalarca patladı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafoda peş peşe yaşanan şiddetli patlamalar, çevredeki vatandaşlara büyük korku ve panik yaşattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik amacıyla sokaktaki elektriği keserken, dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com