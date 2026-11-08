Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elektrik trafosu defalarca patladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elektrik trafosu defalarca patladı Haber Videosunu İzle
Elektrik trafosu defalarca patladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesinde elektrik trafosu patladı. Trafoda defalarca patlama meydana gelirken, korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafoda peş peşe yaşanan şiddetli patlamalar, çevredeki vatandaşlara büyük korku ve panik yaşattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik amacıyla sokaktaki elektriği keserken, dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz

Kesin ve net konuşarak taraftarın yüreğine su serpti: Bunu çözeceğiz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'ya 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kuruluyor

Başkentte yeni nesil ulaşım! 247 kilometrelik koridor kuruluyor
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak80

Bakan Işıkhan tarih verip duyurdu: Güzel müjdelerimiz olacak
Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 geride olan Manchester United'dan muhteşem geri dönüş

Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Şuşa Kalesi'ni ziyaret etti

Aliyev'le birlikte, simge yerde poz verdiler
Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca

Talisca, ezeli rakibe transfer oluyor

Van'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Tipi yolu yuttu, göz gözü görmez oldu

Görüntü Van'da kaydedildi! Adeta korku filminden bir sahne
Eskişehir Demirsporlu futbolculardan yönetime sırt dönme eylemi

Bir şehrimiz bu protesto ile çalkalanıyor