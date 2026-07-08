Adana elektrik kesintisi! 8-9 Temmuz Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Temmuz günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

08.07.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3406, 3409, 3423, 3424, 3425, 3444, 3445, 3447 ve 3448 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 388, 389, 390, 391, 392 ve 395 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 508, 509, 510, 512, 514, 517, 518, 519, 521 ve 522 numaralı sokaklar ile 756, 765, D400 Karayolu, Dr. Mahir Alp Boydak, İbrahim Koruklu, Rıfat Atik, Şehit Gaffar Okan, Şehit Kasım Solak, Ahmet Zabit Zade ve Orhan Kemal caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 745, 747, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 7501, 7502, 7503, 7601, 7604 ve 7606 numaralı sokaklar ile Aydınlar, Çiftlikler, Çiftlikler Mevkii, Değirmendere, Köy Civarı, Sağırlar, Su Pompası Mevkii ve Yörükler bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Beyazıt Caddesi ile 41150, 41151, 41155, 41158, 41163, 41166, 41169, 41174, 41175, 41184 ve 41258 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş 1 Bulvarı çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇUKUROVA

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 90001, 90003, 90005, 90007, 90009, 90012, 90013, 90015, 90017, 90018, 90019, 90021, 90025, 90027, 90029, 90031, 90033, 90037, 90050, 90117, 90121, 90123, 90127, 90131, 90133, 90135, 90137, 90143, 90149, 90153, 90286 ve 90290 numaralı sokaklar ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Şehit Gökhan Arık caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 78077, 78078, 78079, 78080 ve 78139 numaralı sokaklar ile Ali Sepici ve Şehitler caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 79121, 79128 ve 79156 numaralı sokaklar ile Şehitler Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında 79074, 79117, 79119, 79120 ve 79121 numaralı sokaklar ile Şehitler Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında 79128, 79144, 79147, 79154 ve 79155 numaralı sokaklar ile Şehitler Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında 78111, 78113, 78114, 78116, 78118 ve 78119 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 78149 ve 78157 numaralı sokaklar ile Aydın Gün ve Mehmet Kartal caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 78153, 78156 ve 78157 numaralı sokaklar ile Mehmet Kartal ve Aydın Gün caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ayzek ve Kütüklü bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Şehitler Caddesi ile 78046 ve 78050 numaralı sokaklar ve Şehit İbrahim Engin Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 71301, 71315, 71317 ve 71319 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş ve Kasım Ener caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 81144, 81146, 81147 ve 81148 numaralı sokaklar ile Şehitler ve Uğur Mumcu caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 78041 numaralı sokak ile Şehit İbrahim Engin Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında 78044, 78045, 78046, 78053, 78055 ve 78069 numaralı sokaklar ile Gündüz Tekin Onay ve Şehit İbrahim Engin caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında 71301 ve 78102 numaralı sokaklar ile Şair Hasibe Hatun ve Şehit Zeki Akgünseven caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında 78102 ve 78103 numaralı sokaklar ile Ahmet Sapmaz Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 78103 ve 78104 numaralı sokaklar ile Ahmet Sapmaz ve Kasım Ener caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Turgut Özal ve Damar Arıkoğlu caddeleri ile 79015, 79016, 79017, 79018, 79019, 79038, 79042, 79045, 79046, 79047, 79048, 79050 ve 79089 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 77051, 77071, 77073, 77074, 77075 ve 77078 numaralı sokaklar ile 80. Yıl Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 77046, 77047, 77052, 77057 ve 77060 numaralı sokaklar ile 80. Yıl Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 77162, 77172 ve 77174 numaralı sokaklar ile 80. Yıl Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 77161, 77162, 77169, 77170, 77171 ve 77172 numaralı sokaklar ile 80. Yıl Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında 77132, 77136, 77137, 77138, 77139, 77140 ve 77141 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında 77091, 77092, 77093 ve 77094 numaralı sokaklar ile İsmet Atlı Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kise, Kızılyer Merkez ve Söğüt bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kırıkuşağı Merkez, Serin Yayla, Elmalı Yayla ve Houdu bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEYHAN

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 102001 numaralı sokak ile Şehitlik Mahallesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 47093 numaralı sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 70535, 70543, 70545, 70557, 70559, 70561 ve 70609 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Alparslan Türkeş Bulvarı ile 72005, 72046, 72047, 72050, 72051, 72052, 72053, 72054, 72055, 72057, 72058, 72060, 72061, 72062, 72063, 72064, 72065, 72066, 72067, 72068, 72106, 72107, 72200, 72201, 72202, 72203, 72204, 72205, 72206, 72207, 72208 ve 72209 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında 70473, 70517, 70527, 70529, 70533, 70535 ve 70537 numaralı sokaklar ile Karaafat bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 87002, 87004, 87008, 87010, 87012, 87014, 87090, 87098 ve 87114 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında 87114 numaralı sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında 4003, 7006, 47007 ve 47062 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Ahmet Cevdet Yağ, Gülbahçesi, Obalar, Gülpınar, Dumlupınar ve Mirzaçelebi bölgeleri ile çok sayıda 13000, 14000, 31000, 37000 ve 38000 serisi sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında 29011 ve 29015 numaralı sokaklar ile Alidede ve 23027 numaralı sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 22004, 22005, 29006, 29007, 29009, 29010, 29011, 29012, 29014 ve 29023 numaralı sokaklar ile Sarıyakup ve Saydam mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Alidede, Ali Münif Yegenağa, Ulucamii ve Türkocağı caddeleri ile 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23006, 23007, 23008, 23012, 23013, 23014, 23019, 23040, 23041, 23042, 23043, 23048 ve 23051 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 13404, 13410, 13412, 13414, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13428, 13430, 13432, 13434, 13436, 13440, 13452, 13454, 13456, 13458, 13500, 13506 ve 13560 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile 45001, 45033, 45077, 45085, 45089, 45093, 45094, 45097, 45101, 45105, 45107, 45109, 45119, 45121, 45123, 45125, 45127, 45129, 45133, 45135, 45137, 45139, 45141, 45143, 45145, 45151, 45153, 45155, 45157, 45159, 45161, 45166 ve 45168 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında 45143, 45147, 45149, 45151 ve 45167 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 11.15 ile 17.30 saatleri arasında 45151, 45175, 45177, 45179, 45181 ve 45187 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 93002, 94001, 94009, 94015, 94017, 94019 ve 94023 numaralı sokaklar ile Küme Çadır bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.