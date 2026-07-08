ABD, İran'ı peş peşe vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlattığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, saldırıların İran’ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiyi hedef almasına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

"HÜRMÜZ'DEKİ SALDIRILARA MİSİLLEME"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD Merkez Komutanlığı güçleri, uluslararası bir su yolunda masum sivillerin mürettebatını taşıyan ticari gemilere yönelik hedef alma ve saldırı eylemleri için ağır bedeller dayatmak amacıyla İran'a karşı güçlü bir dizi saldırıyı başlatmaya başlamıştır. ABD saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesi açık bir şekilde ihlal eden bir eylemdir."

PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin ardından aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Diğer yandan, Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.

İRAN HÜRMÜZ'DE GEMİLERİ VURMUŞTU

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir anda yükselmişti. İran, Suudi Arabistan ve Katar'a petrol gemilerini vurmuştu.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ MUTABAKAT

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu.

Bu kapsamda 21 Haziran'da İsviçre'de yapılan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin henüz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmaması ve taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi gibi anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmemişti.

Taraflar arasında mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.