Adana elektrik kesintisi! 6-7-8 Mart Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Karataş

7 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Dolaplı, İnneplihüyüğü, Kapı, Karagöçer, Meletmez, Sarımsak, Tabur, Adana Tuzla, Adana Uğurkaya tarafı, Hakkıbey, Mehmet Akif, Yassıveren mahalleleri ile 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5016, 5019, 5020, 5021, Tuzla Yolu, 5076, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67_1, Beyaz Gelincik, Kanal, Selahattin Eyyubi, 4969 ve 4989 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bebeli ve Kesik bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kozan

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Meydan, Ziyarat, Tikenseki, Dölekbağ, Topallar, Kayabaşı, Çayırlı, Marankeçili Merkez, Yaprak Boynu, Görbiyes, Kalınca ve Karahan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

7 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Harmancık, Dailer, Yoğurtoğlu, Keser, Apraş, Orman İşletme, Durmaz, Bozuk Çeşme, Hasan Yüksel, Veli Ataş, Henteler, Girne, Hasan Ağalar, Çatallar, Menteş, Tellioğlu, Vatandaş, Hasan Gündüz, Ayanlar, Yoğurtçular, Seyhan, Cülüklü, Tossak Dibi, Kerimeler, Girne Tepebağ, Kuşular, Cumhuriyet Yeni, Aydınlar, Akdere, Çopurlu, Gül, Irmak Yeni, Cumhuriyet, Yıldız, Altunbaşlar, Mahmutlu, Atatürk, Devre, Elifli, Su Deposu, Irmak, Fatih, Kayalar, Çamlık, Akören Küme Evleri, Atatürk Yeni, Çınarlı, Aşağı Değirmencik Küme Evleri, Kızıl Oluk, Kelerbaşı, Çataltaş, Halil Yüksek, Başpınar, Hacı Himmet Dağı, Menişler, Kosurga, Aytaç Durak, Şimşir Deresi, Bıcı, Solaklıoğlu, Şehit Ali Barcı, Şehit Ahmet Kıgan, Değirmencik, Başpınar Kelerbaşı, Boztahta, Eğni, Büyük Sofulu, Köseler, İdemli, Böğürtlen, Güney, Kuzuören, Yalnızoğulları, Karaköse, Yazlak, Ceritler Tereli, Ceritler, Ürpek, Mavriyan, Takkuran, İncirli, Musahacılı, Darılık, Dölekli, İbrişim, Çukurmeşe, Eğner, Çakırlar, Kaş, İmirler, Gerdibi, Bakiler, Sivişli, Kızılgedik, Gireği Yeniköy Merkez, Gökçeköy Merkez, Kozalan, Önder, Kabasakal, Onbaşılar, Merkez, Yeni Oba, Sehil, Körmesut, Kızıldam Merkez, Kökez, Soğukoluk, Uzunkuyu Merkez, Körkuyu, Yetimli, Yüksekören, Kirizli, Kuşçalar, Enizçakırı Merkez ve Çamlıbel bölgelerinde bulunan çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan

6 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 51229, 51231, 51233 numaralı sokaklar ile Barış Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında 51105, 51107, 51196, 51208, 51212, 51218 numaralı sokaklar ile Güney Kıyıboyu ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında 3002, 3006, 3008, 3010, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 numaralı sokaklar ile Sınır, Yolgeçen ve 4001 ile 4023 arasındaki numaralı sokakların bulunduğu bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yine aynı saatlerde 10002, 10037, 10051 numaralı sokaklar ile Hadırlı bölgesi ve 8001 ile 9013 arasında numaralandırılan sokakların bulunduğu alanlarda elektrik kesintisi olacaktır.

7 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında 64003 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 14.30 arasında 55059 numaralı sokakta kesinti uygulanacaktır.

7 Mart 2026 tarihinde saat 10.15 ile 15.00 arasında 86057, 86077, 86084, 86086, 86088, 86090, 86092, 86094, 86096, 86100, 86102, 86120 numaralı sokaklar ile Ali Çöğür ve Mehmet Fuat Dıblan caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 15.00 arasında 86045, 86049, 86068, 86079, 86081, 86083, 86085 numaralı sokaklar ile Mehmet Fuat Dıblan Caddesi çevresinde kesinti uygulanacaktır.

7 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Turhan Cemal Beriker Caddesi ve 45001 ile 45165 arasındaki çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Mart 2026 tarihinde farklı saatlerde Karasoku, Sarıyakup, Saydam, Yeşilay, Debboy, Obalar, Ahmet Cevdet Yağ, Havuzlubahçe, Öğretmenler ve Turhan Cemal Beriker caddeleri ile Metro güzergâhı çevresindeki birçok sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün sabah saat 07.00 ile 09.00 arasında Fakılar, Tapantepe, Günyurdu Merkez ve çevresindeki köy içi ve küme evlerinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Mart 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.00 arasında Ahmet Cevdet Yağ ve Havuzlubahçe çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında Sınır ve Yolgeçen çevresindeki bazı sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yüreğir

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Badem ve Çağla, Gelincik, Zambak ve Sezai Karakoç caddeleri ile 2821 ile 2969 arasındaki çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında 2812 ile 3146 arasındaki numaralı sokakların bulunduğu geniş bir bölgede, Gelincik ve Eczacı Haşim Dalgıç caddeleri çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

6 Mart 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.00 arasında 2667 ile 3065 arasındaki numaralı sokakların bulunduğu bölgelerde ve Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

7 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Çavuşlu, Dolaplı, İnneplihüyüğü, Kapı, Karagöçer, Meletmez, Sarımsak, Tabur, Adana Tuzla, Adana Uğurkaya tarafı, Hakkıbey, Mehmet Akif, Yassıveren, Beyaz Gelincik, Kanal ve Selahattin Eyyubi çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 13.00 arasında Ata, Cumhuriyet, Süleyman Vahit, Yasin Ortatepe, İnaplı, Kanal ve Kıyıboyu çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal, Firuza, Gülhatmi, Korgeneral Osman Erbaş, Mustafa Kemal Paşa, Ege Bağatur, Hasan Gürhani ve Mithat Özsan caddeleri ile çevredeki birçok sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

9 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Girne, Kadife, Kaktüs ve Ihlamur caddeleri ile Kozan çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.