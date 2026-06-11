Adana elektrik kesintisi! 11-12 Haziran Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Haziran günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstiklal Mahallesi'nde bulunan 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721 ve 3732 numaralı sokaklar ile Atatürk, Cumhuriyet, İnönü, Kervansaray, Şehit Öğretmen Ertan Sevim, Şehit Uzman Bican Kapılay, Üceceören ve Kara Tepe Mevkii çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 124, 128, 129, 130, 134 ve 135 numaralı sokaklar ile Karabağ ve Mustafa Necati Sepetçioğlu Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sağırlar Mahallesi ile 7501, 7502 ve 7503 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇUKUROVA

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 77201, 77209, 77211, 77214, 77216, 77218, 77219, 77220, 77221, 77223 ve 77226 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 85331, 85333, 85335, 85337 ve 85343 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı ile 71427, 71431, 71433, 71435 ve 71439 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Süleyman Demirel ve Turgut Özal Bulvarları ile 77232, 77233, 77234, 77235, 77236, 77237, 77239, 77242, 77244 ve 77245 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Urgankıran, Karabekirli, Kılıçcamii, Üçenler ile Merkez 2 ve Merkez 6 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İMAMOĞLU

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Elifçeler, Haçyükseği, Yağlıören, Kızılhöyük, Aydın Merkez, Sarıağaç, Hacıkerimli, Koltaklı, Sarıgeçili, Çöbük ve Tekeli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ufacıkören Mahallesi ile 1284, 1284/1, 1286, 1287, 1290, 1292, 1292/1, 1292/2, 1293, 1293/1, 1295, 1299, 1303, 1305, 1306, 1308, 1315, 1317 ve 1924/1 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KOZAN

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tatarlı ve Karabucak Merkez bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eminni, Eski Bucak, Karayanıklı, Yol Boyu, Eski Yerleşim, Kara Veliler, Yeni Yerleşim, Haliller, Ilıca Merkez, Ilıca Yeni, Kösalılar, Sırt ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alapınar, Çokak, Faydalı Merkez ve Pekmezci bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Acarmantaş Ağcaören, Acarmantaş Merkez, Acarmantaş Pürenlik, Ağlıdere, Bilallar, Mantaş, Pınargözü, Ağcaören, Yeni, Ilıca Yeni ve Yusuflar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aliağalar 1, Avluklu Aşağı, Bekirler, Tozlu Yurt ve Toramanlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEYHAN

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı ile 13075, 13077, 13101, 13105, 13107, 13109, 13111, 13113, 13115, 13117, 13119, 13121, 13123, 13125, 13127, 13129, 13131, 13133, 13137, 13147, 13151, 13161, 13163, 13165, 13167, 13169, 13171, 13173, 13175, 13177, 13179, 13394, 14112 ve 14114 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde gün içerisinde farklı saatlerde; Vefa Mahallesi, Şehit Nasıf Namlı Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Sarıyakup ve Saydam mahalleleri ile çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Hürriyet, Eminağa ve Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Mücahitler Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı, Obalar, Gülpınar, Dumlupınar ve Mirzaçelebi mahalleleri ile çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında 47019, 47029, 47039, 47043, 47045, 47047, 47049, 47105 ve 47115 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YUMURTALIK

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gölovası, Gölovası Sahil Kıyısı ve Hamzalı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YÜREĞİR

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Huzur Mahallesi, İbrahim Tatlıses ve Süleyman Vahit caddeleri ile çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ayçiçeği, Bahar, Bahar 1 ve Sümbül mahalleleri ile çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Bahar ve Huzur mahallelerinin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ayas, Atatürk 5, Fuat Cebesoy ve çevresindeki sokaklar ile Ayas Yolu Mevkii, Körpınar Yolu Mevkii, Dutlukuyu Yolu Mevkii, Kanal Yolu Mevkii ve Orman Yolu Mevkii bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Pekmezli Mahallesi ile Ali Akdağ, Ataman Fedai ve Yavuz Sultan Selim caddeleri çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.