Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki yaşam koşulları ve kendisi için hazırlanan yeni yere geçişiyle ilgili açıklamalar gündeme geldi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, 31 Ekim akşamı katıldığı televizyon programında Öcalan'ın İmralı'da yapılan yeni yere geçtiğini açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise söz konusu yerin villa olarak tasarlandığını öne sürdü. Peki, Abdullah Öcalan villaya mı taşındı, konuta mı geçti? Abdullah Öcalan yeni yeri neresi? Detaylar...

ABDULLAH ÖCALAN VİLLAYA MI TAŞINDI?

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, 31 Ekim akşamı Medya Haber TV'de katıldığı programda Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öcalan'ın kendisi için hazırlanan yeni yere geçtiğini belirten Sancar, bu gelişmenin yürütülen süreç açısından önem taşıdığını ifade ederek, "Öcalan İmralı'da yapılan yeni yere geçti. Öcalan'ın oraya geçmeyi kabul etmesi hızlanmayı gerektirir" dedi.

Ancak Sancar, yeni binanın fiziki özellikleri, taşınmanın hangi tarihte gerçekleştiği ve Öcalan'ın buradaki çalışma koşullarına ilişkin ayrıntı vermedi.

ÜMİT ÖZDAĞ ABDULLAH ÖCALAN'IN VİLLAYA TAŞINACAĞINI İDDİA ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki yeni yerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi için villa yaptırıldığını öne sürdü. Özdağ, söz konusu yerin aynı zamanda çalışma ortamı olarak tasarlandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Öcalan bundan kısa bir süre önce komisyon üyeliğine atandı ve komisyon üyeliğine atandığı an mahkumiyeti sona erdi. Çünkü bir mahkum, yasalara göre komisyon üyesi olamaz. Devletin herhangi bir komisyonunda çalışamaz. Abdullah Öcalan şimdi bir komisyon üyesi olarak mahkum değil.

Mahkum olmadığı için de artık hapishanede değil, kendisi için yaptırılan villada kalacak. Bu villa, onun için aynı zamanda bir çalışma ortamı olarak tasarlanmış. Bu villada kendisi, yardımcıları, muhtemelen ileride evleneceği, evlenmesi düşünülen kişi özel kalemi olarak da çalışacak. Görüşmelerini burada sürdürecek. Siyasi faaliyetlerini burada sürdürecek.

Evet, Öcalan şu anda serbest kaldı. Bunu topluma nasıl anlatacaklarını, zaman içerisinde nasıl sindireceklerini düşünüyorlar. Tabii bu arada Abdullah Öcalan'dan öyle talepler geliyor ki ben bile duyduğum zaman, 'Hadi canım, olmaz o kadar!' diyorum. Birazcık daha olgunlaşsın, Abdullah Öcalan'ın bu taleplerini de Türk kamuoyuyla paylaşacağım."

MİTHAT SANCAR AĞUSTOS AYINDA TAŞINMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Mithat Sancar'ın son açıklaması, ağustos ayında aynı konudaki iddiaları reddetmiş olması nedeniyle dikkat çekti.

Sancar, 26 Ağustos'ta Ankara'da gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Öcalan'ın İmralı'da yeni bir yerleşkeye taşındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

O dönemde görüşmelerin farklı bir salonda gerçekleştirildiğini ancak Öcalan'ın kaldığı yerin değişmediğini belirten Sancar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz görüşmelerimizi farklı bir salonda yapıyoruz ama Öcalan eski yerinde kalmaya devam ediyor. Şu anda yeni bir yere taşındığı yönündeki, orada çalışmalarını sürdürdüğü yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor"

Mithat Sancar, katıldığı programda Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Son iki aydır beklenen ilerlemenin sağlanamadığını belirten Sancar, daha önce belirlenen bazı takvimlerin hayata geçirilmediğini ifade etti.

Sancar, "Son iki aydır süreçte bir duraklama var. Belli tarihler söz konusuydu, bunlar gerçekleşmedi" dedi.

PKK'nin attığı adımların ardından ilgili kurulun İmralı'ya gitmesi gerektiğini savunan Sancar, Öcalan'ın süreçte daha etkin bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti. Sancar, "Öcalan'la çalışacak kurul, Barış ve Siyasallaşma Kurulu'dur" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN SÜRECİ KOORDİNE ETMESİ GEREK"

Sürecin ilerleyebilmesi için Öcalan'ın koordinasyon rolünün belirginleşmesi gerektiğini savunan Mithat Sancar, bunun için siyasi ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sancar, "Sürecin ilerlemesi için Öcalan'ın süreci koordine etmesi gerek. Bu çok önemli bir faktör" diye konuştu.

Sürecin yalnızca tek taraflı beklentilerle yürütülemeyeceğini dile getiren Sancar, devletin yaklaşımına yönelik eleştirilerde de bulundu. Sancar, "Ben aşılamayacak bir mesele olduğu kanısında değilim ama aşılabilmesi için devlet kanadının ısrarcı ve katı tutumdan uzaklaşması gerek" ifadelerini kullandı.

MİTHAT SANCAR GAZETECİLERİN ÖCALAN'LA GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİ

Mithat Sancar, gazetecilerin Abdullah Öcalan'la görüşebilmesinin süreç hakkındaki belirsizliklerin ve spekülasyonların giderilmesine katkı sağlayacağını savundu.

"Basının Öcalan ile görüşmesi spekülasyonları ortadan kaldırır" diyen Sancar, iktidarın yürütülen sürecin toplum tarafından benimsenmesi için yeterli adım atmadığını ileri sürdü.

Siyasi baskıların toplumdaki güvensizliği artırdığını belirten Sancar, sürecin ilerlemesi için mevcut yaklaşımın değişmesi gerektiğini ifade etti.

ABDULLAH ÖCALAN'IN YENİ YERİ VİLLA MI, KONUT MU?

Mithat Sancar'ın 31 Ekim'deki açıklamasına göre Abdullah Öcalan, İmralı Adası'nda kendisi için hazırlanan yeni yere geçti. Ancak Sancar, binanın villa veya konut olup olmadığına, fiziki özelliklerine ve kullanım koşullarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Ümit Özdağ ise yeni yeri villa olarak nitelendirdi ve buranın çalışma ortamı olarak tasarlandığını ileri sürdü. Dolayısıyla Öcalan'ın yeni bir yere geçtiğine ilişkin açıklama ile buranın villa olduğu yönündeki iddia birbirinden ayrı değerlendirilmelidir. Paylaşılan bilgilerde yeni yerin resmî adı ve ayrıntılı özellikleri açıklanmadı.

Önemli ayrım : Mithat Sancar'ın açıklaması Öcalan'ın İmralı'da yeni bir yere geçtiği yönündedir. Ümit Özdağ'ın Öcalan'ın mahkumiyetinin sona erdiği ve serbest kaldığı yönündeki sözleri ise kendi değerlendirmesidir; bunlar resmî bir hukuki statü değişikliği açıklaması olarak sunulmamalıdır.