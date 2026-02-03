ABD İran son durum SON DAKİKA! Savaş mı çıktı, ABD İran İHA'sını neden, nerede düşürdü?

ABD ve İran arasında Umman Denizi merkezli yaşanan gelişmeler, deniz ve hava sahasında art arda gelen güvenlik olaylarıyla birlikte yeni bir sürece işaret etti. Her iki ülkeden gelen resmi açıklamalar, sahadaki askeri hareketlilikle eş zamanlı olarak kamuoyuna yansıdı.

ABD İRAN SON DURUM SON DAKİKA!

Umman Denizi'nde ABD ordusuna ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracı, ABD tarafından düşürüldü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayın ardından yaptığı açıklamada, İran'a ait İHA'nın düşürülmesinin gerekli çerçevede gerçekleştiğini belirtti ve İran ile yürütülen görüşmelerin planlandığı şekilde sürdüğünü duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yetkilileri ise İHA'nın bir F-35C savaş uçağı tarafından meşru müdafaa kapsamında vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Shahed-139 tipi İHA'nın Arap Denizi'nde seyir halindeki uçak gemisine doğru agresif bir manevra yaptığını söyledi. Hawkins, uçak gemisinin İran'ın güney kıyısından yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta, uluslararası sularda bulunduğunu aktardı. ABD'li yetkililer, uçak gemisi ve personelin korunması amacıyla müdahalede bulunulduğunu ve bölgede artan tacizlere karşı tedbirlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

ABD İRAN SAVAŞI MI ÇIKTI?

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bir diğer gelişmede, ağır makineli silahlarla donatılmış 6 İran hücum botu, ABD bayraklı ve Danimarka sahipli M/T Stena Imperative adlı petrol tankerine yaklaştı. İran Devrim Muhafızları'nın tankeri arama yönünde talimat verdiği, ancak tankerin hızını artırarak bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Tankerin daha sonra bir ABD donanma gemisiyle buluştuğu ve Bahreyn'e kadar eskort eşliğinde seyrine devam ettiği öğrenildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise olayla ilgili farklı bir anlatım paylaştı. Haberde, sivil bir geminin İran karasularına izinsiz girdiği, İran güçleri tarafından uyarıldığı ve uyarının ardından bölgeden ayrıldığı ifade edildi. İranlı yetkililer, herhangi bir çatışma ya da askeri müdahalenin yaşanmadığını ve bazı uluslararası güvenlik raporlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ABD İRAN'A SALDIRACAK MI?

İran, Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyetleri yapılacağını duyurarak ilgili hava sahası için NOTAM yayımladı. Açıklamada, 27–29 Ocak tarihleri arasında 5 deniz mili yarıçaplı bir alan içinde askeri faaliyet icra edileceği ve bu süre boyunca yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği aktarıldı. Bu duyuru, bölgede seyreden hava ve deniz unsurları açısından dikkatle takip edildi.

Öte yandan İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler de gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayı sonunda başlayan protestolar sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve on binlerce kişinin gözaltına alındığına dair farklı kaynaklardan açıklamalar yapıldı. Gösteriler sonrasında internet erişiminin kısıtlandığı, son günlerde ise erişimin sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildirildi.

İRAN TABİKAT YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.