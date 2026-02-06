Washington-Tahran hattında son bir aydır artan gerilimin ardından gözler, bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. ABD ve İran yetkilileri, son aylarda gerilimin tırmandığı dönemde diplomasi masasına oturacak. Peki, ABD İran görüşmesi ne zaman, kimler katılacak? ABD İran görüşmesinde hangi konular konuşulacak? Detaylar...

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD ve İran arasında planlanan görüşme, 6 Şubat 2026 tarihinde Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilecek. Bu görüşme, Haziran 2025'te İsrail'in İran'a karşı başlattığı 12 günlük çatışmaların ardından iki tarafın bir araya gelmesi açısından kritik öneme sahip.

O dönemde ABD, İran'ın nükleer tesislerine yönelik sınırlı müdahalelerde bulunmuş, İsrail ise İran'ın hava savunma sistemlerini büyük ölçüde etkisiz hale getirip balistik füze cephaneliğini hedef almıştı. Uzmanlar, bu görüşmenin iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak ve diplomatik süreci yeniden başlatmak açısından belirleyici olacağını belirtiyor.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİNE KİMLER KATILACAK?

Görüşmeler öncesinde net bilgiler sınırlı olsa da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un toplantılara katılması bekleniyor.

İran Tarafı

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre Arakçi, gece saatlerinde çok sayıda diplomatla birlikte Maskat'a ulaştı. İran liderliği, görüşmeler için stratejik ve deneyimli bir müzakereci olarak Arakçi'yi öne çıkarıyor. Ali Şemhani, sosyal medyadan Arakçi için "En üst karar alma ve askeri istihbarat düzeylerinde yetkin, stratejik ve güvenilir bir müzakereci" ifadesini kullandı.

ABD Tarafı

ABD tarafında görüşmelere liderlik edecek isim Steve Witkoff olacak. Witkoff'un Orta Doğu turu boyunca yanında bulunan Jared Kushner'in de masada yer alması bekleniyor. Al Jazeera'nın haberine göre ikili, görüşmeler öncesi Abu Dabi ve Katar'da diplomatik temaslarda bulundu.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİNDE HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Taraflar arasında tartışılacak ana başlıklar henüz netleşmiş olmasa da nükleer program ve bölgesel güvenlik öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Nükleer Program

İran, görüşmelerin yalnızca nükleer programla sınırlı olacağını belirtiyor. Öte yandan, Mısır, Türkiye ve Katar'dan bazı diplomatlar, Tahran'a şu önerileri iletti:

Üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmenin durdurulması

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması

Balistik füzelerin ilk kullanımına dair taahhüt

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlamlı bir anlaşmanın nükleer programın yanı sıra balistik füze kapasitesi, bölgedeki terör örgütlerine destek ve İran'ın kendi halkına yönelik politikalarını da kapsaması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel Güvenlik ve Diplomasi

Görüşmelerin kapsamı genişleyebilir; ABD, İran'ın bölgesel etkisi ve terör örgütleriyle ilişkilerini masaya yatırmayı planlıyor. İran ise diplomasiye hazır olduğunu belirterek baskı ve yıldırma yöntemlerini kabul etmeyeceğini ifade ediyor.

GERİLİMİN ARKA PLANINA BAKIŞ

ABD ve İran arasındaki bu görüşme, sadece bir diplomasi girişimi değil, aynı zamanda bölgede olası çatışmaları önleme adımı olarak değerlendiriliyor. 2025 sonunda İran'da başlayan protestolar ve ABD'nin bu dönemde bölgeye ek askeri güç göndermesi, masadaki müzakerelerin önemini artırıyor.

ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ek savaş güçlerini bölgede konuşlandırması, diplomatik adımların askeri gölge altında yürütüldüğünü gösteriyor. Bu görüşme, Haziran 2025 çatışmalarından sonra iki ülkenin ilk yüz yüze diyaloğu olacak.