9-10 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ömerli Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hadımköy ve Ömerli mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gümüşpala Mahallesi'nde Demirören, Gayretli, Kuruçeşme, Kuyu, Mercan, Mesut ve Papatya sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Mahallesi'nde Asya, Bekçi, Fatih, Kandil, Kasapoğlu, Katip Ahmet, Reşitpaşa, Taksi, Talimhane, Tavukçu, Yeniyol, Çiğdem, Özarı ve Şamlı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 17.05 arasında Cihangir Mahallesi'nde Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç ve Çiğdem sokakları ile Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bağlar Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında Güneşli Mahallesi'nde 1367, 1369, 1370 ve 1371. sokaklar ile Devekaldırımı Sokağı'nda, ayrıca Mahmutbey Mahallesi'nde 2606, 2609, 2610, 2611, 2612, 2614, 2615, 2616, 2617 ve 2619. sokaklar ile Devekaldırımı ve Halkalı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bakırköy

10 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Yeşilköy Mahallesi'nde 14 Nisan, Ahmet Taner Kışlalı, Andaç, Andelip, Argıt, Gazi Evrenos, Hareket Ordusu, Kulüp, Saadetli, Salihiye, Sait Faik Abasıyanık, Serbesti, Yakutçu, Yeşilköy İstanbul ve Zümrüt sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Şenlikköy Mahallesi'nde Adakale, Budak, Kır, Konaklı, Otlukbeli, Saruhan, Saçı ve Ülkem sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Yıldırım Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında Adnan Kahveci Mahallesi'nde Gölboyu, Köroğlu ve Çalışlar sokakları ile Kavaklı Mahallesi'nde Bektaş ve Deniz Aktaş sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Sokağı'nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Birlik Mahallesi'nde 837, 842, 844 ve 845. sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Havaalanı Mahallesi'nde Ferman, Fosfor ve Funda sokakları ile Gerede, Gökkaya, Gökkuşağı ve Göknur sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Turgut Reis Mahallesi'nde 503, 503/1, 505, Adem Yavuz ve Karaosmanoğlu sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 16.30 arasında Kazım Karabekir Mahallesi ile Menderes Mahallesi'nde belirtilen sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Fatih Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında Talatpaşa Mahallesi Pazaryolu Sokağı ile Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokağı'nda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1056. Sokak ile Şemsipaşa Mahallesi Şehit Ali Köse Sokağı'nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı çalışma Sultangazi ilçesindeki Malkoçoğlu ve İsmetpaşa mahallelerinin belirtilen sokaklarını da kapsayacaktır.

Güngören

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gençosman Mahallesi ile Merkez Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca aynı saatler arasında Merkez Mahallesi Çokünlü Sokağı'nda da önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kağıthane

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Merkez Mahallesi Ayazma Sokağı'nda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte saat 09.00 ile 18.00 arasında Gültepe Mahallesi Haşmet Sokağı ile Şişli ilçesindeki Gülbahar ve Mecidiyeköy mahallelerinin belirtilen sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Silivri

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Bekirli, Fener ve Kurfallı mahallelerinin belirtilen sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 18.00 arasında Yunus Emre Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte saat 09.00 ile 18.00 arasında Yunus Emre ve Gazi mahallelerinin belirtilen sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında İsmetpaşa Mahallesi ile 50. Yıl Mahallesi'nin belirtilen sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Gaziosmanpaşa ilçesiyle ortak yürütülen çalışma kapsamında Malkoçoğlu ve İsmetpaşa mahallelerinin bazı sokaklarında da aynı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.