3-4 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Hadımköy Mahallesi ve çevresindeki sokaklarda, 3 Temmuz 2026 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde Eski Edirne Asfaltı, Kümbet ve Turunç sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

Kartaltepe Mahallesi’nde Yakup Şevki Sokak ile Yenimahalle Mahallesi’nde 10 Temmuz, General Kani Elitez, Hatboyu Çıkışı, Karakol, Mera ve Yanık Ses sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

Menderes Mahallesi’nde Piri Reis Sokak’ta, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1513, 1514 ve Erzurum Kongre sokakları ile Örnek Mahallesi’nde 1377, 1386, 1387, 1388, 1389 ve Erzurum Kongre sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 08.30 ile 12.30 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akçaburgaz Mahallesi ve çevresindeki sokaklarda, 4 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

Karayolları Mahallesi’nde 579, 580, 582, 582/1, 582/2, 583, 608, 611, 615, 616, 617, 618, 619, 621, Kemalpaşa ve Osmanbey sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karayolları Mahallesi’nde 560/1, 561/1, 561/2, 606, 607, 607/1, 607/2, 607/3, Abdi İpekçi ve Kemalpaşa sokakları ile Kazım Karabekir Mahallesi’nde 813/1 Sokak’ta, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karayolları Mahallesi’nde 617, 619, 621, 621/1, 623, Abdi İpekçi ve Osmanbey sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde Akpınar, Altay ve Şair Ahmet Kutsi Tecer sokakları ile Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Kasım Sokak’ta, 4 Temmuz 2026 tarihinde 07.30 ile 13.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haznedar Mahallesi’nde Kınalı, Meriç, Yeşilırmak ve Çapa sokaklarında, 4 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

Cumhuriyet Mahallesi’nde Akkavak ve Büyük Kartopu sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Atakent Mahallesi’nde 220. Sokak’ta, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Halkalı Merkez Mahallesi’nde 1. Aslı, 1. Kasımpatı, 1. Kiraz, 1. Vişne, 1. Özen, 2. Menekşe, Abay, Akgün, Atlas, Burcu, Fatih, Kardelen, Köroğlu, Tığılay, Çalışkan ve Şehit Ahmet Güvenç sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Hurma ve Limon sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde Ahmet Haşim, Barış, Karacaoğlan, Köknar, Leylek, Nergis, Tomurcuk, Yahya Kemal ve Zambak sokakları ile Kanarya Mahallesi’nde 1. Çalıkuşu, 2. Arıkuşu, Atmaca, Leylek ve Pelikan sokaklarında, 3 Temmuz 2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

Alipaşa Mahallesi’nde Ahmediye, Altaylı, Bakkal, Başarı, Buğra, Demetevler, Depo, Derinyol, Dönemeç, Dörtçeşme Çıkmazı, Eskikahve, Ferahtepe, Gülen, Gülendam Çıkmazı, Hasat, Kapaklı Çeşme, Kekik Çıkmazı, Keşan, Kumyol, Kuyulu, Köstemir, Macir Mahalle, Merkez Camii, Merter, Minare, Parseller Çıkmazı, Taşyolu, Trablusgarp, Çakıl, Çakır, Çayyolu, Çekmece Çıkmazı, Çiçekçi Çıkmazı, Üçevler ve İkiçeşme sokakları ile Bekirli Mahallesi’nde Çakırbey Çıkmazı’nda, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Selimpaşa Mahallesi ve çevresindeki sokaklarda, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.