13 Ocak Salı okullar tatil mi, gün okul yok mu?

İstanbul'da 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmediği konusu, öğrenci ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından, olumsuz hava koşulları sebebiyle 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. Kar tatilinin ardından Salı günü için de okulların kapalı olup olmayacağı merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA OKULLAR 13 OCAK'TA AÇIK MI?

İstanbul'da 13 Ocak 2026 Salı günü okulların tatil edilmediği açıklandı. Kar yağışının yoğunlaşması durumunda Valiliğin sosyal medya hesapları ve resmi duyurularından bilgi almak önem taşıyor. Öğrenciler ve veliler, şehirde olası değişiklikleri resmi kaynaklardan takip etmeli.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER RESMİ DUYURUYU BEKLİYOR

Sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve ulaşım aksaklıkları, tatil kararını merak edilen konular arasında ön plana çıkardı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor. İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları, okulların açılıp açılmayacağıyla ilgili son dakika bilgilerini paylaşacak.

13 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA GELİŞMELERİ

"13 Ocak okullar tatil mi?" sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Meteoroloji raporlarına göre İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi ve yer yer karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Tatil kararı netleşene kadar resmi duyuruların takip edilmesi büyük önem taşıyor. Öte yandan Tunceli'de ise 12 ve 13 Ocak 2026 tarihlerinde il genelinde okullar tatil edildi.