Gündem / 20 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'un Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'u resmi törenle karşılayacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve İvanov ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, İvanov onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/17.00/17.15/18.00/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüşecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde İvanov onuruna çalışma yemeği verecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programına katılacak.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da programlarda yer alacak.

(TBMM11.30/Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP, HDP ve MHP'nin TBMM grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştireceği Sudan'da Başbakan Bekri Hasan Salih ile görüşecek, Darfur'da 2 bin 500 kişiye gıda paketi dağıtımına katılacak, TİKA tarafından restore edilen Sultanı Ali Dinar Kasrı'nda incelemelerde bulunacak.

(Hartum/Darfur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 37. Toplantısı'na katılacak.

Çelik ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinin açılışına, Güzel Sanatlar ve Eczacılık Fakültesinin temel atma törenine ve Seyhan'daki Zeytinlik Ortaokulu'nun açılışına iştirak edecek.

(Adana/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde "Kentsel Dönüşümde Yeni Yaklaşımlar" panelinde konuşacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu ve İstanbul Sanayi Odasını ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/14.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

Genel Kurulda, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile şubat ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap edecek.

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları....

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık savunmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli-Mehmetçik Vakfında meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 2'si er, 116'sı öğrenci 121 sanığın bulunduğu tefrik edilen dava Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 51'i tutuklu, 4'ü firari 132 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak, günün diğer maçında Chelsea ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

(Münih/Londra/22.45) (Fotoğraflı)

2- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.

(PyeongChang) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok, Samsunspor-MKE Ankaragücü ve Gaziantepspor-Altınordu maçlarıyla başlayacak.

(Rize/Samsun/16.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Galatasaray-Dinamo Moskova ve Grot Budowlani-VakıfBank maçları oynanacak.

(İstanbul/19.00/Lodz/22.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Rusya'nın Yenisei takımıyla karşılaşacak.

(Krasnoyarsk/15.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Ilısu Barajı'nda haziran ayında su tutulmaya başlanacak

GAP'ın vizyon projesi olan, kenti tipinde gövde dolgusu bakımından dünyanın en büyük barajı olma özelliğine sahip Ilısu Barajı HES'te fiziki gerçekleşme yüzde 97'ye ulaştı

Toplam maliyeti 8,5 milyar lira olan barajda haziran ayı itibarıyla su tutulmaya başlanması planlanıyor

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı:

"Ilısu Barajı milli ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Proje, bölgedeki işsizlik sorununa da çare olacak. 4 bin kişiye istihdam alanı, aileleriyle düşünüldüğünde 28 bin kişiye geçim imkanı sunacak"

(Selman Tür/ Batman) (Fotoğraflı/ Görüntülü)

2- 21. YILINDA 28 ŞUBAT MAĞDURLARI

Uğradığı zulmü 'İkna Odaları' kitabında anlatan Gülşen Demirkol Özer:

"İkna odaları, psikologlarla özel olarak psikolojik işkence için kurgulanmış yerlerdi. Bu odalarda erkek bir kameraman vardı ve öğrencilerin burada başlarının açılması isteniyordu"

"O dönem Nur Serter çıktı dedi ki 'Biz burada sadece çay içtik gençlerle, başörtüsü yasağını hatırlattık' Mesele bununla sınırlı değil çünkü bu odalarda bunu hatırlatmış olsanız gençlerin kaydını yapıp göndermeniz gerekir. Oysa bu odalarda 5 dakika içinde geleceğiyle ilgili karar vermesi, aksi takdirde kaydının yapılmayacağı söyleniyordu"

"Başörtüsü yasağı gelmeden önce bu FETÖ üyeleri, hocalarının (FETÖ lideri Gülen) talimatıyla bir gecede başlarını açtı, kendi evlerinde kalan fakat bu baş açmayı kabul etmeyenleri de evlerinden attılar. Biz meydanlarda direnirken, onların bu kararı bizim eylemlerimizi provoke etti, eylemlerimize gölge düşürdü"

"Üniversitede kalacağım, akademide olacağım... Açıkçası bunları hayal ediyordum. 28 Şubat benim gençliğimi aldı, ümitlerimi aldı"

(İstanbul/İsmail Özdemir)

3- "Kürt gençlerinin beyinlerini yıkıyorlar"

Almanya'daki Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız:

"PYD/PKK yandaşları Afrin'deki operasyondan sonra Avrupa'da ciddi anlamda şiddet olaylarına başvuruyor. Özellikle Almanya ve Hollanda'da çok sayıda camiye saldırı düzenlendi"

"Avrupa'da yaşayan çok sayıda Türk ve Kürt bu olay karşısında maalesef zor durumda kalıyor. İnsanlar bir şey yapmak istiyor ama yapamıyor ve susmayı bir opsiyon olarak görüyor"

"Şu anda Avrupa'da internet ve sosyal medya üzerinden bu PKK yandaşları veya militanları, başka savaş bölgelerindeki resimleri alıp araçsallaştırıyor. Sıradan Kürt gençlerinin beyinlerini yıkıyorlar"

" Bu örgüt 'Türk ordusu Afrin'de katliam yapıyor, çoluk çocuk öldürüyor' şeklinde propaganda yapıyor. Dolayısıyla burada yaşayan Kürtleri ve Alman kamuoyunu yanıltıyor"

"Son dönemlerde PKK gösterilerinde hakikaten polisin müdahalesini görüyoruz. Özellikle örgüt flamaları açıldığı zaman gösteriler durduruluyor veya gösteriler dağıtılıyor. Belli bir hassasiyet gelişti. Türk Dışişlerinin bu konuda yoğun çalışması oldu, dolayısıyla Almanya biraz daha sözünü tutar gibi"

(İstanbul/Gülsüm İncekaya)

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