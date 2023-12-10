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Zonguldak'taki heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlu arama çalışmaları yeniden başladı

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Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda evlerinin yıkılması sonucu göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama kurtarma çalışması gerçekleştiriliyor.

Zonguldak'taki heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlu arama çalışmaları yeniden başladı

GECE ARA VERİLEN ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Zonguldak'taki heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlu arama çalışmaları yeniden başladı

AFAD EKİPLERİ ALANA GİRİŞ YAPTI

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, Jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

Zonguldak'taki heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlu arama çalışmaları yeniden başladı

NE OLMUŞTU?

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı. AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Zonguldak'taki heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlu arama çalışmaları yeniden başladı

İKİNCİ HEYELANDA 21 KİŞİ YARALANDI

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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