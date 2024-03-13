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Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, 1 kişi bıçaklandı

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Zafer Partisi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırılar düzenlendi. İstanbul'da seçim çadırı kundaklanırken, Ankara'da ise Zafer Partili 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

31 Mart Yerel Seçimlerine 18 gün kala partiler seçim çalışmaları kapsamında sahada vatandaşla buluşarak adaylarını tanıtıp oy istiyor. Ancak meydana gelen bazı provokatif eylemler nedeniyle tansiyon da zaman zaman yükseliyor. Bunun son örneği İstanbul'da Zafer Partisi'nin seçim çadırının yakılması ve Ankara'da pankartları keserek zarar veren kişilere müdahale etmek isteyen parti üyesinin bıçaklanmasıyla ortaya çıktı.

SEÇİM ÇADIRINI KUNDAKLADILAR

İstanbul Kartal'da Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Kemal Alper Ürünker ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun tanıtımının yapıldığı çadıra akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Kundaklanan çadır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemelerin ardından konuyu savcılığa bildirdi, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yanan çadıra gelen Zafer Partisi üyeleri basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi.

Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, 1 kişi bıçaklandı

"TAHRİK ÇABALARINA SOĞUKKANLI CEVAP VERECEĞİZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: İstanbul'da Zafer Partisi'nin pankartlarına sistemli olarak saldırı yapılıyor. Dün gece ise Kartal'da parti çadırımız ateşe verildi. Ankara Etimesgut'ta arkadaşımız pankartlarımızı indirenler tarafından bıçaklanıyor, Kartal'da çadırımız yakılıyor. Bütün tahrik çabalarına soğukkanlı şekilde cevap vererek yola devam edeceğiz. İfadelerini kullandı.

Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, 1 kişi bıçaklandı

PANKARTLARI KESENLERE MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Parti çadırının yakılmasının ardından bir saldırı haberi de Ankara Etimesgut'tan geldi. Furkan Kutlu isimli kişi, Zafer Partisi'nin seçim afişlerini kesen kişilere müdahale etmek istedi. Şüpheliler, Kutlu'ya saldırarak bıçakla sırtından yaraladı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, 1 kişi bıçaklandı

"SALDIRGANLARIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Ümit Özdağ, "Ankara Etimesgut'ta Zafer Partisi'nin pankartlarını kesen ve tahrip eden bir grup kendilerine müdahale eden Furkan Kutlu arkadaşımıza bıçak ve palalar ile saldırmış, sırtımdan yaralamışlardır:, Etimesgut Devlet Hastanesi yaralı arkadaşımızı karakola ifadeye yollamış ancak kan değerlerinin düştüğünü görünce apar topar geri çağırmıştır. Kaçan saldırganların bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz. Furkan Kutlu kardeşime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." Sözleriyle saldırıyı kınadı.

Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, 1 kişi bıçaklandı

Haberler.com / Eymen Dursun - Güncel

Zafer Partisi Ümit Özdağ Güncel Haberler

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