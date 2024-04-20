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Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya'nın Yılan Adası'nı andırıyor. Yılanların sürü halinde görünmesi, görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı, yılanlara zarar verilmemesi çağrısında bulunuyor.

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın ' Yılan Adası'nı andırıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya'nın Yılan Adası'nı andırıyor.

Yüksekova'nın Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde görünmesi, görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Sıcak havayla birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan ve zehirsiz olduğu bilinen yılanlara zarar verilmemesi noktasında çağrıda bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Yüksekova'ya bağlı Yürekli köyünde bulunan 'Yılan Pınar'ındayız. Her sene nisan ayının ortalarında mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor. Burası Brezilya'nın Yılan Adası'na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar. Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik. Aslında burada muazzam bir manzara var. Buraya resim video çekmeye gelenler oluyor. Bu gelenler arasında bazı şahıslar yılanlara zarar veriyorlar. Lütfen resimlerinizi çektiğiniz de, yılanlara zarar vermeden yeniden bölgeden ayrılın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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