Haberler

Türkiye'nin en soğuk yeri, eksi 32,7 derece ile Hakkari oldu

Türkiye'nin en soğuk yeri, eksi 32,7 derece ile Hakkari oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, gece saatlerinde eksi 32,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, bölgede buzlanmalara yol açtı ve yerel halk, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

TÜRKİYE'nin en soğuk yeri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. 1950 rakımlı ilçede gece saatlerinde en düşük sıcaklık eksi 32,7 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, birçok kent buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi oldu. En düşük sıcaklık, ilçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 derece olarak ölçüldü. Araçların donduğu Yüksekova'da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazıları donmaması için araçlarının üzerini branda, kilim, çadır ve naylonla kapatırken, bazıları da donan araçlarının altında ateş yakarak çalıştırdı. İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, "30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim" dedi.

En düşük sıcaklıklarda Yüksekova'yı, eksi 31,3'le Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi, eksi 30,9 ile Ardahan Göle, eksi 30,4 ile Van Çaldıran ilçesinin kırsal Bezirhane Mahallesi ve eksi 29,9 ile Erzurum'un Karaçoban ilçesi takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı

Galatasaray için kötü haberi verdi
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu