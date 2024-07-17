YKS Sonuçları Açıklandı: Türkiye Birincileri Belli Oldu

8-9 Haziran'da üç oturum halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Yabancı Dil Testi'nde Almanca'da Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Arapça'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, Fransızca'da Çapa Fen Lisesi'nden Yunus Emre Aydoğan, İngilizce'de İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş birinci oldu. YKS'de Alan Yeterlilik Testi'nde Eşit Ağrılık puanı birinciliğini ise, Galatasaray Lisesi öğrencisi Berra Kuruş aldı.

Kuruş ve Aydoğan sınava nasıl hazırlandıklarını anlattı; YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"EKONOMİ OKUMAK İSTİYORUM"

Daha önce 2019'daki LGS'de de birinci olan Eşit Ağırlık Türkiye birincisi Berra Kuruş, YKS'ye hazırlanırken Beşiktaş'taki özel eğitim merkezine devam etti. 2 yıl boyunca okuldan kalan zamanlarında merkeze giden Kuruş, bu sürede yaklaşık 80 bin soru çözdü. Kuruş "İyi birşey bekliyordum ama tabii tam birinciliği de bilemiyordum. Bazı öğretmenlerim acaba diyordu ama ben tam kesin olur diye de düşünmek istemiyordum; ama çok mutluyum, şimdi sevinçliyim. LGS 2019'da da Türkiye birincisi oldum ve Galatasaray Lisesi'ne yerleştim. Boğaziçi veya bir iki özel üniversiteden birinde ekonomi bölümünü okumak istiyorum. Gelecekte finans üzerine çalışmak istiyorum, finans danışmanlığı yapmak istiyorum" dedi.

Üniversite sınavına gireceklere tavsiyelerde de bulunan Kuruş, "Ailem çok mutlu oldu, çok gururlandı tabii ki. Açıkçası eğitim hayatım boyunca düzenli çalışan bir öğrenciydim ama YKS özelinde de 11. sınıf itibarıyla daha yoğun çalışmaya başladım diyebilirim. Yaz tatilimi iyi değerlendirdim 12. sınıfa geçişte. 12. sınıfta da performansımı yavaş yavaş artırarak enerjimi tamamen tüketmeden düzenli bir şekilde ilerlemeye gayret ettim. Bu dönemde ailem ve öğretmenlerim çok destek oldu. Arkadaşlarıma aynı şekilde hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. Yapamadığım soruların üzerine çok eğildim ve bunun çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir tavsiye vermem gerekecekse de bunu söyleyebilirim. Kesinlikle daha çok zorlandıkları ve yapamadıkları konuların üzerine giderlerse başarının gelmesi kaçınılmaz oluyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

" 'TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUM' DEDİ İNANILMAZ MUTLU OLDUM"

Kuruş'un YKS'ye hazırlanırken destek aldığı Beşiktaş'taki özel öğretim merkezinin kurucu ve öğretmeni Onur Meynioğlu, "Berra'yı ben de çok kutluyorum, beklediğimiz bir sonuçtu. Yıl içinde de Türkiye genellerinde başka birincilikler gördük ondan; ama tabii gerçekten bu haberi almak bambaşka bir mutluluk. Sabah uyandım, kahvemi içerken telefon açtı Berra. Ben de Galatasaray Lisesi mezunuyum, o yüzden ağabey der. 'Ağabey Türkiye birincisi oldum' dedi, inanılmaz mutlu oldum, elim ayağım birbirine dolaştı. 5 dakika sonra Ömer aradı yine öğrencimiz, ben de TM'de (Türkçe-Matematik) 'Türkiye ikincisi oldum' dedi. Ondan 15 dakika sonra Kevser aradı. Kevser Demir, 'Ben de Türkiye üçüncüsü oldum' dedi. İnanamadım, ne yapacağımı şaşırdım. Açıkçası geçmiş senelerde de çok büyük başarılarımız vardı ama 1-2-3 tarihte belki de görülmemiş bir şeydir. Bu başarılar nasıl geldi derseniz; genel alışılagelmiş sınava hazırlık sistemlerini de değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Hala çünkü veliler geliyorlar ve soruyorlar, günde 400 soru mu çözelim 500 mü. Bunların çok demode olduğunu düşünüyorum. Data çağındayız, teknoloji çağındayız. Yaklaşık 6 yıl önce bunun önemini fark edip öğrencilerin datalarını toplama üzerine sistemler geliştirmeye çalıştık. Biz öğrenciye günde bir sürü soru çöz diyoruz, ödev veriyoruz bunların hepsine sadece yaptı yapmadı gözüyle bakıp sınavdan gelen küçük datalarla öğrenciyi yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu doğru bir yöntem değil. Biz 6 yıl önce burayı kurduk. Öğrencinin ödevlerinde çözdüğü bütün dataları da toplamaya başladık. Mesela Berra ile ilgili elimizde 30 bin, 40 bin sorunun üzerinde data var. Doğal olarak Berra'nın gerçekten nerede takıldığını, neresini yükseltebileceğimiz, nereye dokunmamız gerektiğini, bu datalar sayesinde çok net görüyorduk" diye konuştu.

"HAYALLERİM İLK 30'A GİRMEKTİ"

Yabancı Dil Puanı'nda Fransızca'da Türkiye birincisi ise, Çapa Fen Lisesi öğrencisi Yunus Emre Aydoğan oldu. 2020'den beri YKS'ye hazırlandığı öğrenilen Aydoğan, "Benim için 2020'den beri gelen bir süreçti, yani 9. sınıfın ikinci döneminden itibaren aslında YKS'ye çalışmaya başlamıştım. Çünkü biliyorsunuz, okul konularıyla sınav konuları aynı oluyor. Oradan gelen zaten bir birikimim vardı. Herşeyi bence zamanında halletmek önemli. TYT oradan itibaren başlayınca ve 11. sınıftan itibaren de dershaneye gidince hep pekişmiş oldu. Sınava ben aslında çok donanımlı bir şekilde girmiştim. Ama tabii ilk senede çok istemediğim sebeplerden ötürü istediğin gibi sıralama elde edemedim. 2 bin 600'üncü oldum; ama tabii 1 senem boşa gitmesin diye yine tercihimi yaptım ve şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bu durumdan ben şu an çok memnunum ama içimde hep kalmıştı; ilk 100'e girememek derece yapamamak. Hep kafamın bir köşesinde vardı, hayallerim o yöndeydi. Birinci olayım en azından ilk 30'a gireyim şeklindeydi" ifadelerini kullandı.

"RAHMETLİ DEDEM BİRİNCİLİK BEKLİYORDU"

Vefat eden dedesinin en büyük isteğinin YKS'de birincilik alması olduğuna da değinen Aydoğan, "Zaten rahmetli dedemin de benden bu yönde bir isteği vardı. Sağlığında benden hep Türkiye birincisi olmamı isterdi YKS'de. Yoğun bakımda yattığı sürece de ne zaman yanına gitsek benim sınavımı sorardı. Biz de orada dershanede olduğum denemelerinden bahsederdik. Dedemin bir vasiyeti gibi kaldı benim üzerimde birinci olmak. Geçen sene bunu gerçekleştiremediğimden aslında 1 senedir içimde tutuyordum. Bu sene çok şükür çok beklemesem de gerçekleşti Fransızcadan" şeklinde konuştu.

Sınava hazırlanırken takip ettiği yolu anlatan Aydoğan, "Geçen seneki sınavları çözerek, 2016'dan itibaren tüm Fransızca YDT'leri çözerek hazırlandım ve aslında orada sınavın sizden ne istediğini de görmüş oluyorsunuz" dedi.

5 BİRİNCİ DE İSTANBUL'DAN

2024 YKS Alan Yeterlilik testinde Eşit Ağırlık'ta birinci olan Berra Kuruş ve Yabancı Dil Puanı'nda Fransızca'da birinci olan Yunus Emre Aydoğan'ın yanı sıra İstanbul'dan 3 birinci daha çıktı. Yabancı Dil Testi'nde Almanca'da Kabataş Erkek Lisesi'nden Sevgi Kırmızıbekmez, Arapça'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Salih Orhan, İngilizce'de ise, Atatürk Fen Lisesi'nden Mehmet Alp Güneş birinciliği aldı. Böylece İstanbul'da 2024 YKS'de İstanbul beş birinci çıkarmış oldu.