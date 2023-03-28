Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından açıklama yaptı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Altılı bir kaosa ülkemizi, milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Cumhur İttifakı'na katılmakla milli ve kararlı bir eylemin içine girdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde parti lideri Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Bina önünde gazetecilere poz veren iki isim, daha sonra toplantı yapmak üzere içeriye girdi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti binasından ayrıldı.

ERBAKAN'DAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, görüşme sonrası ardından yaptığı açıklamada, görüşmede, seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'na katılması dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'ni tebrik ettiğini aktaran Erbakan, "Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı beyan etmiştik. Bu karar doğrultusunda 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerine bütün seçim bölgelerinde kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partimiz yer alacak." dedi.