YENİ Parti Buca ön seçiminde Aytekin, delege sistemini tarihe gömüyoruz diye konuştu

(İZMİR) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Tek güvencemiz millettir, örgütümüzdür, birlikteliğimizdir. Biz birlikte yan yana duracağız. Milletimizle dirsek hizasında olacağız. İlk seçimde bu kara düzeni sandıkta değiştireceğiz, bunun sözünü veriyoruz" dedi.

YENİ Parti'nin İzmir Buca ilçesi ön seçimi, Şirinyer Düğün Salonu'nda yapıldı. YENİ Parti Yurtiçi Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, il ve ilçe yöneticileri ve partililerin katıldığı ön seçimde, Divan Başkanlığını Aytekin yaptı. Ön seçimde, kurucu ilçe başkanı Suat Bulut ile Hüseyin Duyan aday oldu.

"DELEGE SİSTEMİNİ TARİHE GÖMÜYORUZ"

YENİ Parti'nin kuruluş süreci ve örgütlenme çalışmalarına ilişkin konuşan Aytekin, ilçe başkanlarının üyelerin katılımıyla belirlendiğini söyledi. Aytekin, "Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde örgütlü bir partiyiz. Kuruluş kongrelerimizi yapıyoruz. Buca bizim üye sayısı 400'ün üstünde olan 308 ilçemizden birisi. 306 ilçemizin kongresini üyelerimizle yaptık. 307'nci Buca, 308'inci de yarın Esenyurt olacak. Böylece bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız. Hani hep yıllardır söylerdik ya: 'Delege sistemini kaldıralım. İlçe başkanını üyeler seçsin. Delege sistemini kaldıralım il başkanını, genel başkanı üyeler seçsin' diye. İşte bir ilki gerçekleştiriyor ve delege seçimini, delege sistemini tarihe gömüyoruz. İlçe başkanını üyelerin tamamının katılımıyla seçiyoruz" diye konuştu.

"BU SALONDAN HEP BİRLİKTE KAZANARAK ÇIKACAĞIZ"

Ön seçimde yarışan iki adayın da parti yönetimine eşit mesafede olduğunu ifade eden Aytekin, seçim sonucunda birlik ve beraberliğin korunacağını belirtti. Ensar Aytekin, şunları söyledi:

"Bugün bu salonda iki kardeşimiz yarışacak. Partinin genel başkan yardımcısı, örgütlerden sorumlu sıfatımla söylüyorum. Her ikisi de genel merkezimize ve bu partinin bütün yöneticilerine eşit mesafededir. Başta söylediğim gibi bu salondan hep birlikte kazanarak çıkacağız. Peki kim kaybedecek? Bu salondan kavga çıksın diye medet umanlar kaybedecek. AKP'nin bu harami düzeni, o foncular kaybedecek, Türkiye'yi sömürenler, onlar kaybedecek. Daha düne kadar bu salonlarda içimizde olup bugün bir dosyanın ucunu gördüğünde koşa koşa saraya gidip diz çökenler kaybedecek, bunu unutmayın. Onlara kaybettireceğiz. Onlar kaybedecek. Bu salondan biz hepimiz buradan kazanmış olarak çıkacağız. Elbette birimiz ilçe başkanı olacak. Ama diğeri yok olup gitmeyecek. Diğeri yalnız kalmayacak. Diğerinin elinden tutacağız. Ona da bir alan açacağız. Bu partide herkese yer var. Yeter ki iyi niyetle olalım. Yeter ki çalışalım, bir olalım, birlik olalım. Yan yana duralım. Birlikte yürüyelim. Bunu başardığımız takdirde değerli arkadaşlar, göreceksiniz, YENİ Parti ilk seçimde kendi içinden bir evladınızı Cumhurbaşkanı, Yeni Parti'yi de iktidar yapacak. Buna kuşkunuz olmasın."

"İLK SEÇİMDE BU KARA DÜZENİ SANDIKTA DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Ensar Aytekin, partisinin gücünü milletten ve örgütünden aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir düzen kurdular ki, yüzyılı aşan Cumhuriyet'te emekli perişan. Daha yakın bir zamanda emekli bir polis vatandaşımız intihar etti, hayatına son verdi. Öyle bir düzen kurdular ki gençler bu ülkede hayal kuramaz oldu. Gençler hayallerini yurt dışında kurmaya başladılar. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Esnaf vergi borcunu ödeyemiyor. Esnaf evine ekmek götüremiyor. Kadınlar, kadınlar sadece eve mahküm olmakla kalmayıp güvencesiz yaşamaya mahküm edildiler. Bizim değiştireceğimiz düzen budur. Bunu milletimizle birlikte yapacağız. Bu milletin, bu halkın bir özelliği var. O da şudur: En karanlık günlerde, en umutsuz zamanlarda, en zor anlarda bir yol bulur, liderini bulur, partisini kurar ve onu iktidara getirir. Yüzyıllardır bu topraklarda milletin istediği olmuştur. Millet ne dediyse o olmuştur. Birçok güç odağı gelip geçmiştir. Çeşitli iktidarlar gelip geçmiştir. Ama bir gün her biri bu milletin önünde, halkın önünde diz çökmek zorunda, kaybetmek durumunda kalmıştır. Biz gücünü milletten alan, halktan alan bir partiyiz. Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Gittiğimiz her ilde, ilçede, önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda milletimiz sel olup akmaktadır. Tek güvencemiz millettir, örgütümüzdür, birlikteliğimizdir. Biz birlikte yan yana duracağız. Milletimizle dirsek hizasında olacağız. İlk seçimde bu kara düzeni sandıkta değiştireceğiz, bunun sözünü veriyoruz."

GÜÇ: "BİZİM MESELEMİZ MİLLETİN DERDİDİR"

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de siyasetin görevinin, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi. Emekli, çiftçi, esnaf, emekçi ve gençlerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Güç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gerçek gündemi, geçinemeyen emeklidir, borç içinde üretmeye çalışan çiftçidir, ayakta kalma mücadelesi veren esnaftır, açlık sınırının altında bir gelirle geçinmeye çalışan emekçidir, geleceğini başka ülkelerde arayan gençtir, iş bulamayan, geçinemeyen, borç içinde yaşam mücadelesi veren; mutsuzluğa ve umutsuzluğa sürüklenen halkımızdır. Onun için siyasetin görevi milletin sorunlarını çözmektir. Biz ekonomiyi konuşacağız. Çiftçinin üretimini, emeklinin insanca yaşamasını, gelir adaletsizliğini, yoksulluğu, gençlerin geleceğini konuşacağız. Çünkü bizim meselemiz makam değildir. Bizim meselemiz milletin derdidir!"

"O PARALARI HAK SAHİPLERİNE DAĞITACAKSINIZ"

Sermaye piyasalarındaki fon krizine de değinen Güç, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygununun yapıldığı ortaya çıktı. 1 trilyon TL buhar oldu. AKP iktidarının içerisinde en üst düzey siyasetçilerin de işin içinde olduğu, tarihin en büyük vurgunu yapıldı. 455 bin vatandaşımız doğrudan etkilenmiş. 455 bin insan… O insanların paralarını vereceksiniz. 3-5 kişiyi tutuklayıp, 6 ay sonra bırakıp bu işten kurtulamazsınız. O paraları geri getirteceksiniz ve hak sahiplerine dağıtacaksınız. Sakın bizim vergilerimizi kullanmaya kalkmayın. Bu vurgun, aileleriyle birlikte düşündüğümüzde çok geniş bir toplumsal kesimi mağdur etti. İnsanların umutlarını tüketti. Bugün nereye gidersek gidelim karşımıza bir mağdur çıkıyor. Bu büyük yolsuzluk; ülkedeki çürümeyi, beceriksizliği, yönetilememeyi ve büyük çöküşü gösteren en önemli göstergedir" diye konuştu.

"FARKLI ADAYLARI DESTEKLEYEBİLİRİZ AMA AYNI YOLUN YOLCUSUYUZ"

Güç, YENİ Parti'de, üyelerin söz sahibi olduğu ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir siyasi kültür oluşturmak istediklerini söyledi.

Seçim sonunda birlik ve beraberliğin korunması çağrısında bulunan Başkan Güç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada yapılacak seçim yeni siyaset anlayışımızı yansıtacaktır. Üyelerin söz sahibi olduğu, örgütün karar verdiği, insanların özgürce konuşabildiği, farklı düşüncelerin düşmanlık sebebi olmadığı bir siyasi kültür oluşturmak istiyoruz. Farklı adayları destekleyebiliriz ama aynı yolun yolcusuyuz. ve o nedenle sandıktan kim çıkarsa çıksın, akşam birbirinizin elini sıkın. Çünkü yarın birbirimize ihtiyacımız var. Buca'nın bize ihtiyacı var. İzmir'in bize ihtiyacı var. Türkiye'nin güçlü, demokratik ve birlikte hareket edebilen siyasi kadrolara ihtiyacı var."

"BİZ HİÇBİR ARKADAŞIMIZI KAYBETMEYECEĞİZ"

Seçim sonucundan bağımsız olarak tüm adaylarla birlikte çalışacaklarını vurgulayan Güç, bir adayın kazanmasının diğer adayın dışlanması anlamına gelmeyeceğini söyledi. Çağatay Güç, "Sandıktan kim çıkarsa bizim ilçe başkanımızdır. Onunla birlikte çalışacağız. Diğer adayımız da bizim yol arkadaşımızdır. Onunla da birlikte çalışacağız. Bir arkadaşımızın kazanması, diğer arkadaşımızın kaybedilmesi anlamına gelmeyecek. Biz hiçbir arkadaşımızı kaybetmeyeceğiz" dedi.

İlçe başkan adaylarının konuşmalarının ardından ön seçim için oy verme işlemine geçildi.

Kaynak: ANKA