Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

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Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni bir operasyona daha imza atıldı.

TEHDİT, HAKARET, MAĞDURİYET

TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

AİLE YAPISINA AYKIRI İÇERİKLER

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

10 GÖZALTI

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre gözaltına alınan fenomenlerin isimleri şöyle;