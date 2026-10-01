Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul merkezli, sosyal medyada “uygunsuz” paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmada 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında fenomenler Semih Varol, Onur Sermik ve Elif Akdemir de bulunuyor.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerin TikTok, Instagram ve X'te canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içerikli paylaşımlar yaparak dijital gelir elde ettikleri tespit edildi.
- Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesindeki 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ile 226. maddesindeki 'Müstehcenlik' suçlarını işledikleri değerlendirildi.
Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni bir operasyona daha imza atıldı.
TEHDİT, HAKARET, MAĞDURİYET
TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.
AİLE YAPISINA AYKIRI İÇERİKLER
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçlarını işledikleri değerlendirildi.
10 GÖZALTI
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre gözaltına alınan fenomenlerin isimleri şöyle;
- Semih VAROL
- Cansum KAYA
- Ferhat BİLLOR
- Çağlayan YILDIRIM
- Onur SERMİK
- Elif AKDEMİR
- Onur CAN GÜZEL
- Mehmet Emin CİTER
- Mehmet Aden ARSLAN
- Sinan Kaya