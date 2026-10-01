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Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

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Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
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İstanbul merkezli, sosyal medyada “uygunsuz” paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmada 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında fenomenler Semih Varol, Onur Sermik ve Elif Akdemir de bulunuyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin TikTok, Instagram ve X'te canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içerikli paylaşımlar yaparak dijital gelir elde ettikleri tespit edildi.
  • Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesindeki 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ile 226. maddesindeki 'Müstehcenlik' suçlarını işledikleri değerlendirildi.

Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni bir operasyona daha imza atıldı.

TEHDİT, HAKARET, MAĞDURİYET

TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

AİLE YAPISINA AYKIRI İÇERİKLER

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

10 GÖZALTI

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre gözaltına alınan fenomenlerin isimleri şöyle;

  • Semih VAROL
  • Cansum KAYA
  • Ferhat BİLLOR
  • Çağlayan YILDIRIM
  • Onur SERMİK
  • Elif AKDEMİR
  • Onur CAN GÜZEL
  • Mehmet Emin CİTER
  • Mehmet Aden ARSLAN
  • Sinan Kaya
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Hepsini tutuklayın sosyal medya hesaplarına banka hesaplarına el koyun topluma kötü örnek olan tipler bunlar yayınlarında gırla küfür var edepsizlik var bunlara ağır cezalar verin

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Haber YorumlarıAhmet Ügüş:

Ailem güvende operasyonları sürekli canlı tutulsun toplumu yozlaştırdılar her pislik sosyal medya üzerinden oluyor kötüyü ararsan orada iyiyi ararsan orada kimi neyi arasan orada buluyorsun bu ailem güvende operasyonları sabit bir sistem hâline getirilmeli

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Haber Yorumlarıİzmirli Ramses:

Geç kalınmış bir şey sosyal medya medya ve bankalar asıl şeytan üçgeni.

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Az bile bence

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Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

Nekadar esc varsa adı fenomen oldu

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