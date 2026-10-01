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A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı

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A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı Haber Videosunu İzle
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
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A Milli Takım'ın Belçika maçı öncesinde İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanda Can Uzun yer almadı. Genç futbolcunun idman öncesinde ağrı hissettiği ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı belirtildi.

A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Can Uzun'dan gelen haber moralleri bozdu. Ay-yıldızlı ekibin İstanbul'daki son antrenmanı öncesinde ağrı hisseden Can Uzun, idmana çıkamadı.

CAN UZUN ANTRENMANDA YER ALMADI

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Can Uzun, yaşadığı ağrı nedeniyle Belçika karşılaşması öncesindeki son çalışmayı kaçırdı. Genç futbolcunun durumuyla ilgili verilecek karar merakla beklenirken, Belçika karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Çokta önemli değil. Futbol milli takımı 3 yıl için kapatılsın. Gerek yok para harcamaya.

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