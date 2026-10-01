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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan: 44'üncü ayda insanlar hala konteynerlerde

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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan: 44'üncü ayda insanlar hala konteynerlerde Haber Videosunu İzle
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan: 44'üncü ayda insanlar hala konteynerlerde
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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'daki son durumu anlattı. Kentte barınma, iş yeri ve sosyal hayat sorunlarının sürdüğünü savunan Çalışkan, "Bugün Hatay'da 44'üncü ayda hala depremzedelerin bir kısmı konteynerlerde barınıyorsa herhalde söze hacet yok." dedi.

Hatay için çarpıcı sözler Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'dan geldi. TBMM Genel Kurulu'nun 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına başlayacağı günde Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayına katılan Çalışkan, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın konuğu olan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, özellikle konteynerlerde yaşayan depremzedeler, teslim edilmeyen konutlar, kapalı iş yerleri ve vatandaşlardan talep edilen ödemeler üzerinde durdu.

"HATAY HALA ÇOK CİDDİ BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYA"

Hatay'ın son durumunun sorulması üzerine Çalışkan, kentte hayatın henüz normale dönmediğini savundu. Depremin ardından konteynerlerde yaşayanların sayısının 317 bine kadar çıktığını belirten Çalışkan, bugün bu sayının yaklaşık 80 bin seviyesinde olduğunu söyledi. Çalışkan, "Hatay hala çok ciddi bir felaketle karşı karşıya. İş yerleri hala kapalı. Hala evler teslim edilmedi." ifadelerini kullandı.

"BİZ ÖLDÜK, YOKTUK, ENKAZ ALTINDAYDIK"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın en dikkat çekici açıklamalarından biri ise deprem bölgesindeki mali yükümlülüklere ilişkin oldu. Maliye Bakanlığının geriye dönük cezalar uyguladığını öne süren Çalışkan, yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi: "Biz öldük, yoktuk, enkaz altındaydık, yakınlarımız yoktu, insanımız yoktu."

Kentte trafik, sosyal hayat ve barınma başlıklarında ciddi sorunların sürdüğünü savunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, konteynerlerin boşaltılması konusunda vatandaşlara baskı yapıldığını da iddia etti. Konutlar tamamen teslim edilmeden konteynerlerin boşaltılmasının istenmesini eleştiren Çalışkan, depremzedelere yönelik uygulamaların kentteki mevcut şartlar dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"44'ÜNCÜ AYDA HALA KONTEYNERLERDE BARINIYORLAR"

Depremin üzerinden geçen süreye dikkat çeken Çalışkan, geçici barınmanın bu kadar uzun sürmemesi gerektiğini savundu. "Bugün Hatay'da 44'üncü ayda hala depremzedelerin bir kısmı konteynerlerde barınıyorsa herhalde söze hacet yok." diyen Çalışkan, teslim süreçlerinde yaşanan gecikmeler karşısında vatandaşlara tanınan kolaylıkların da uzatılması gerektiğini ifade etti.

"HATAY'IN DEPREM SORUNU DEVAM EDİYOR"

Depremzedelere yönelik bazı muafiyetlerin kaldırılmasını da eleştiren Çalışkan, konteynerde yaşayan bir vatandaşın depremden etkilenmemiş şehirlerde yaşayan kişilerle aynı şartlara tabi tutulmasının doğru olmadığını savundu. Çalışkan, "Hatay'ın sorunu, deprem sorunu yüküyle devam ediyor" diyerek kent için uygulanan kolaylık ve muafiyetlerin daha uzun süre devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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