Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar

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Trendyol Süper Lig’de milli ara dönüşü Kasımpaşa’yı konuk etmeye hazırlanan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ilk 11 kurgusunu yeniden şekillendiriyor.

DENİZ GÜL BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Victor Osimhen’in sakatlığı ve yokluğunda forvette görev verilen yeni transfer Deniz Gül, forma giydiği 3 maçlık performansıyla teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı. Sahanın içinde istenen verimi veremeyen genç santrfor, Okan Buruk'un gözünden düşerek kulübeye çekilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İLERİ UÇTA SÜRPRİZ KARAR

Okan Buruk’un Kasımpaşa karşılaşmasında hücum hattında sürpriz bir hamleye imza atacağı öne sürüldü. Deneyimli çalıştırıcının, Deniz Gül’ü kulübeye çekerek ileri uçta Rafael Leao’ya şans vermeyi planladığı aktarıldı.

93 MAÇTA FORVET OLARAK OYNADI

Portekizli yıldız Rafael Leao, kariyeri boyunca santrfor pozisyonunda görev yaptığı 93 karşılaşmada 31 gol ve 8 asistlik bir katkı sağlayarak takımına yardımcı olmuştu.