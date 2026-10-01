AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, TBMM Genel Kurulu'nun 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına başlayacağı yeni dönemde partisinin önceliklerini anlattı. Haberler.com'un Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği özel yayında spiker Serpin Alparslan'ın konuğu olan Ayan, sahadan elde edilen verilerin Meclis çalışmalarına yansıtılacağını söyledi.

"SAHADAN ALDIĞIMIZ BİLGİLERİ MECLİS ÇALIŞMALARINA YANSITACAĞIZ"

Yeni yasama yılının Türkiye için hayırlı olmasını dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, yaz boyunca gerçekleştirilen çalışmaların ardından vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin TBMM gündemine taşınacağını belirtti. Ayan, "Bizim Meclis'teki çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, yasama süreçlerimiz hep sahadan aldığımız bilgiler doğrultusunda belirleniyor. Biz yaz boyunca Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla ülkenin çeşitli yerlerinde teşkilat çalışmalarımızı sürdürdük. Oradan aldığımız bilgileri, sahadan topladığımız verileri şimdi milletin en yüksek düzeyde temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarımıza yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

EKONOMİDEN SOSYAL POLİTİKALARA KADAR ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Yeni dönemde Meclis'in geniş bir çalışma gündemine sahip olacağını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, ekonomi, aile ve sosyal hizmetler ile sosyal politikalar başta olmak üzere toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılacağını söyledi.

"ARTIK KAYNAKLARIMIZI TERÖRE HARCAMAK İSTEMİYORUZ"

Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan'a yayında Terörsüz Türkiye süreci ve atılması gereken adımlar da soruldu. Sürece ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin yeni bir döneme hazır olduğunu savunan Ayan, terör nedeniyle kaybedilen insan ve ekonomik kaynaklara dikkat çekti. "Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz. Artık gençlerimizi bu uğurda yitirmek istemiyoruz" diyen Ayan, ülkenin kaynaklarının kalkınma ve ilerleme için kullanılmasını istediklerini ifade etti. Ayan, "Varlığımızı, kaynaklarımızı, tüm gücümüzü Türkiye'nin daha müreffeh, daha ileri gitmesi için artık hep birlikte çalışmak için bir araya gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"İKİNCİ YÜZYILDA BAŞKA BİR HİKAYENİN BAŞLAMA ZAMANI"

Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin mesaj veren Ayan, "Türkiye'nin ikinci yüzyılında başka bir hikayenin başlama zamanı. Biz de bunun için şevkle ve bu millet için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com