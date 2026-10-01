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Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma görülüyor, ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma görülüyor, ağırlaştırılmış müebbet istendi
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Kamuoyunda 'Güllü' adıyla tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor; Sultan Nur Ulu'ya yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis isteniyor.

Yalova'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, kamuoyunda 'Güllü' adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması için Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'ne geldi.

Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmaya saatler kala Yalova Adliyesi'ne gelen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Güllü'nün menejeri Çiğdem Deniz Emir'in de Tuğberk ile birlikte adliyeye geldi.

Basın mensupları da adliye önünde bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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