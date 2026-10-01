Haberler

Şarkıcı Güllü'nün davasında sanık Gülter, kamera fişlerinin çekili olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Güllü'nün davasında sanık Gülter, kamera fişlerinin çekili olduğunu söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma, aranın ardından avukatların sorularıyla sürdü. Tutuklu sanık Gülter, kameraların fişinin telefon şarjı ve çaycı nedeniyle çekili olduğunu söyledi; şarkıcının oğlu ise olaya karışan herkesten şikayetçi oldu.

'SALONDAKİ KAMERANIN FİŞİ TELEFON ŞARJ ETTİĞİMİZ İÇİN ÇEKİKTİ'

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasına, aranın ardından avukatların sorularıyla devam edildi. Olayın ardından sakinleştiricinin etkisinde olduğu için ilk ifadesinde; ne söylediğini hatırlamadığını savunan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, ev içindeki bazı kameraların kapalı olduğunun sorulması üzerine, "Mutfağın oradaki kameranın takılı olduğu fiş çaycı makinesinin takılı olmasından kaynaklı olarak çekiliydi. Salondaki kameranın fişi de sürekli telefon şarj ediyorduk. O nedenle fişi çekiliydi" diye yanıt verdi.

'ANNEMLE ARAMIZDA BÜYÜK BİR PROBLEM YOKTU'

Annesi ile arasında, her kız çocuğuyla annesi arasındaki problemlerin olduğunu söyleyen Gülter, "Annemle aramızda sorun yoktu. Her anne ile kız arasında olan sorunlardan vardı. Büyük bir problemimiz yoktu" dedi.

'ANNEMİN DİJİTAL MERAKI VARDI'

?Annesinin odasının kapısının neden şifreli olduğunun sorulması üzerine, "Annemin tamamen dijital eşyalara merakı vardı. Hatta kameraları da onun için taktırmıştı" diyen Gülter, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan, olayın ardından neden tekrar yukarı çıktığı yönündeki soruya ise "O an kendimde değildim. Ben cezaevinde, kadın programlarında gördüm. Hatta olaydan sonra bir polis, iyi olup olmadığımı sorduktan sonra beraber yukarı çıkmıştık. Hatırladım" diye yanıt verdi.

'7 YILDIR YASAKLI MADDE KULLANMIYORUM'

Olay sırasında alkollü olmadığını ve yasaklı madde kullanmadığını da söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter, "Daha önce yasaklı madde kullanıyordum ama 7 yıldır kullanmıyorum" dedi.

'OLAYA KARIŞAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise annesinin ölümüyle ilgisi olan herkesten şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"?Olayın olduğu gün Kartal'daki evimdeydim. Ablam aradı, çığlıkla 'Annem düştü' dedi. Hemen yola çıktım, hastaneye gittim. Bir polis kameralara ulaşıp, ulaşamadığımı sordu. Ulaşabildiğimi söyledim ve uygulamayı açıp, polise verdim. Ardından hastaneye girdim ve ablamla karşılaştık. Çığlık atarak ağlamaya başladı. Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim."

Mehmet İNAN-Zehra BAYKAL YILDIZ/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz

Erdoğan'dan Meclis açılışına damga vuran fon krizi mesajı
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu

20 yıl önce tek tek diktiler! Bugün görenler inanamıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi

Eyvahlar olsun! Kötü haber geldi
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

Pazar yerinde infial yaratan görüntü!
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde

Bizzat açıkladı: Kupon tutarları simit parası seviyelerinde
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi