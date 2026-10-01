Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı

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Yeni yasama yılı açılış konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'dan ayrılmadan önce siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

DEM PARTİLİLERLE TEK TEK TOKALAŞTI

Erdoğan'ın ilk durağı DEM Parti sıraları oldu. Cumhurbaşkanı, önce DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile, ardından da partinin diğer milletvekilleriyle tek tek tokalaştı.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A GÜL HEDİYESİ

Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle tokalaşmasını elinde bir gül tutarak izleyen Bahçeli, daha sonra kendi sıralarına yönelen Cumhurbaşkanı ile selamlaştı. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen tokalaşma sırasında Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki adet gül takdim etti.

DERVİŞOĞLU İLE DE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideriyle yaşadığı diyaloğun ardından temaslarına devam etti. Erdoğan, son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de tokalaşarak Meclis Genel Kurulu'ndan ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com