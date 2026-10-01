Haberler

Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı Haber Videosunu İzle
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında yaptığı hitabın ardından Genel Kurul salonunda dikkat çeken temaslarda bulundu. Kürsüden inen Erdoğan, ilk olarak DEM Parti grubuyla tek tek tokalaştı.

Yeni yasama yılı açılış konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'dan ayrılmadan önce siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

DEM PARTİLİLERLE TEK TEK TOKALAŞTI

Erdoğan'ın ilk durağı DEM Parti sıraları oldu. Cumhurbaşkanı, önce DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile, ardından da partinin diğer milletvekilleriyle tek tek tokalaştı.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A GÜL HEDİYESİ

Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle tokalaşmasını elinde bir gül tutarak izleyen Bahçeli, daha sonra kendi sıralarına yönelen Cumhurbaşkanı ile selamlaştı. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen tokalaşma sırasında Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki adet gül takdim etti.

DERVİŞOĞLU İLE DE SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideriyle yaşadığı diyaloğun ardından temaslarına devam etti. Erdoğan, son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de tokalaşarak Meclis Genel Kurulu'ndan ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! CHP'li belediye başkanı gözaltında
Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi