Emmanuel Emenike: Fenerbahçe için o sezon bu sezon

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike, HT Spor'a açıklamalarda bulunarak sarı-lacivertli takımın yeni sezonuna dair konuştu.

"İYİ ŞEYLER HİSSEDİYORUM''

Fenerbahçe'denin yeni sezonuna dair yorum yapan Emenike, " Fenerbahçe'nin bu sezonu hakkında iyi şeyler hissediyorum. Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirdiler. Kadroda önemli isimler var. İyi bir takım var ve güzel bir sezon geçireceklerinden eminim. İsmail Kartal'ın geri dönmesi bence güzel. İyi bir teknik olduğunu düşünüyorum. O, futbolcularını çocuğu gibi gören bir insan. Başkanın onu takıma geri getirmesinin iyi bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNCU''

Kadroda bulunan yıldızlara değinen Emenike, "Takımdaki birçok oyuncuyu uzun süredir takip ediyorum. Greenwood'u Manchester United döneminden bu yana biliyorum. Lukaku da aynı şekilde, onu birçok kez izledim, çok güçlü bir oyuncu. Kante de var tabii ki. Kadroda çok önemli isimlerin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"O SEZON BU SEZON"

Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen yıldız isim, "Birçok iyi oyuncuyu bir araya getirdiler. Kadroda önemli isimler var. İyi bir takım var ve güzel bir sezon geçireceklerinden eminim. Taraftarlara mesajım çok net: Fenerbahçe için o sezon bu sezon. Fenerbahçe şampiyon olduğunda ben de geleceğim ve birlikte kutlayacağız. Aslında Fenerbahçe'de birçok güzel anımız oldu. Birlikte yaşadığımız çok güzel anlar var. Ama lig şampiyonluğu bunların başında geliyor. O şampiyonluğun bizim için ayrı bir yeri var." sözlerini sarf etti.

"KUYT ÇOK İYİ VE SAKİN BİR İNSAN"

Eski takım arkadaşı Dirk Kuyt hakkında konuşan Emenike, "Kuyt için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'ye geri döndüğünü görünce açıkçası şaşırmadım. O çok iyi ve sakin bir insan. Fenerbahçe'yle olan bağını biliyorum. Bu sezonun da onun için iyi geçmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"KANTE'Yİ SEÇERDİM"

2013-2014 sezonundaki şampiyon kadroya bugünkü Fenerbahçe'den bir oyuncu ekleme şansı olsa kimi tercih edeceği sorulan Emenike, "O dönem bence ihtiyacımız olan bütün oyunculara sahiptik. Ama bugüne baktığımda, sanırım N'Golo Kante'yi şampiyon olduğumuz kadroda görmek isterdim. Onun gibi bir oyuncunun o kadroya çok şey katabileceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.