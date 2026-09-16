Yemen, Ürdün, Lübnan, Katar ve Filistin'den Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimine kınama

Yemen, Ürdün, Lübnan, Katar ve Filistin, Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentini insansız hava aracıyla (İHA) hedef alma girişimini kınayarak Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin Mekke'yi İHA ile hedef alma girişimi en sert ifadelerle kınandı.

Girişimin Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali ve kutsal toprakların dokunulmazlığına saldırı olduğu belirtilen açıklamada, Yemen'in Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini korumak, İslami kutsal mekanların güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarıyla ülkede yaşayanların güvenliğini temin etmek için uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atma hakkının desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca husilere yönelik silah tedarikinin kesilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarının uygulanması ve Yemen hükümetine devlet kurumlarını yeniden tesis ederek ülkenin tamamında otoritesini sağlaması için destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Husilerin İHA ile Mekke'yi hedef alma girişimini kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, girişimin Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali, güvenlik ve istikrarına yönelik tehdit olduğu ifade edildi.

Bunun uluslararası hukukun ihlali ve Mekke'nin Müslümanlar açısından taşıdığı konum ile kutsiyetine yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, Ürdün'ün Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Lübnan

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Husiler tarafından fırlatılan İHA ile Mekke'nin hedef alınması girişimini en sert ifadelerle kınadı.

Selam, söz konusu eylemlerin yalnızca Suudi Arabistan'ın güvenlik ve egemenliğini tehdit etmekle kalmadığını, bölgenin genelinde güvenlik ve istikrarı da sarstığını belirtti.

Lübnan'ın Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ifade eden Selam, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenliğine, egemenliğine, vatandaşlarının ve topraklarında yaşayanların güvenliğine??????? yönelik herhangi bir saldırı karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da Husilerin Mekke'yi İHA ile hedef almasını kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, Mekke'nin ve Kabe'nin hedef alınmaya veya tehdit edilmeye çalışılmasının dini, ahlaki ve insani açıdan kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kutsal mekanların güvenliği ve bu mekanları ziyaret edenlerin emniyetinin hiçbir şekilde çatışmaların konusu haline getirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Mekke ve kutsal mekanları tehlikeye atacak eylemlerin bölgede ciddi bir tırmanışa yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Katar'ın Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin güvenliğini, toprak bütünlüğünü, İslami kutsal mekanları ve hacıların/umrecilerin güvenliğini korumaya yönelik tüm önlemleri desteklediği ifade edildi.

Filistin

Filistin Devlet Başkanlığı da Mekke'yi İHA ile hedef alan "saldırıyı" kınayarak Filistin'in Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanlığının açıklamasında, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin İHA'yı Mekke hava sahasına girmeden önce önleyerek imha ettiği belirtildi.

Mekke'nin hedef alınmasının İslami kutsal mekanların dokunulmazlığının açık ihlali ve Suudi Arabistan'ın güvenliği ile vatandaşlarının, ülkede yaşayanların ve hacıların/umrecilerin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olduğu kaydedildi.

Filistin'in Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını hedef alan girişimlere karşı Suudi Arabistan'ın yanında olduğu vurgulanan açıklamada, "Suudi Arabistan ve Mescid-i Haram'ın (Kabe'nin) güvenliğinin kırmızı çizgi olduğu" ifade edildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ederek kentin güneyinde engelleyip imha ettiğini duyurmuştu.

Husilerden yalanlama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün yaptığı açıklamada, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını söyleyen Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini savunmuştu.

Kaynak: AA