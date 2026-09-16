Haberler

Fatih'te inşaattan düşen işçinin boynuna demir saplandı! Ağır yaralı kurtarıldı

Fatih'te inşaattan düşen işçinin boynuna demir saplandı! Ağır yaralı kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Fatih'te inşaattan düşen işçinin boynuna demir saplandı! Ağır yaralı kurtarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te bir inşaatın 1'inci katında çalışan 60 yaşındaki işçi Zihni Demirsoy, dengesini kaybederek aşağıda yığılı duran inşaat demirlerinin üzerine düştü. Boynuna demir saplanan Demirsoy'u itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FATİH'te bir inşaatın 1'inci katında çalışırken dengesini kaybeden işçi Zihni Demirsoy (60) aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Demirsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BOYNUNA DEMİR SAPLANDI

Olay, saat 13.30 sıralarında Karagümrük Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın 1'inci katında çalışan işçi Zihni Demirsoy dengesini kaybederek aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna inşaat demiri saplanan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

İTFAİYE KURTARDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yardımıyla inşaat alanından çıkarılan Demirsoy, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda ağır yaralandığı belirlenen işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarda bulunurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Konya'da 'Kıskaç' operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Konya'da “Kıskaç” operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar

Resmen işkence gibi dayak attılar
Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi

Bu pozisyonların hepsine son nokta konuldu
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti

Okul saldırısından yeni detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi

Öcalan'a villa mı yapıldı? DEM kanadından ilk açıklama geldi

İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri 'hatıra kalsın' oldu

Daha 28 yaşındaydı! Son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı

Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı