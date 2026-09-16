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İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
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Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Eyüpspor karşılaşması için radikal kararlar almaya hazırlandığı öne sürüldü. Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çekmeyi planlayan Kartal'ın, Lukaku ile Vedat Muriqi'yi ise ilk kez birlikte ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü belirtildi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın Eyüpspor karşılaşmasında sistemde ve ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
  • Kartal'ın Kerem Aktürkoğlu'nu Eyüpspor karşısında yedek kulübesine çekmeyi planladığı belirtildi.
  • İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından gözler Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın hem sistemde hem de ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEĞE

Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Kartal'ın ilk hamlelerinden biri Kerem Aktürkoğlu konusunda olacak. Deneyimli teknik adamın milli futbolcuyu Eyüpspor karşısında yedek kulübesine çekmeyi planladığı belirtildi.

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ BOZULUYOR

Kartal'ın İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'den oluşan orta saha üçlüsünde de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Son dönemde fazla süre alamayan Dorgeles Nene'ye ise Eyüpspor karşılaşmasında daha fazla sorumluluk verilmesinin planlandığı aktarıldı.

LUKAKU VE VEDAT İLK KEZ BİRLİKTE

En dikkat çekici değişikliğin ise hücum hattında yaşanacağı öne sürüldü. İsmail Kartal'ın Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi'yi ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Kartal'ın bu tercihi hayata geçirmesi halinde Fenerbahçe, Eyüpspor karşısına çift santrforla çıkacak.

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