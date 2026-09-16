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Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı

Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı Haber Videosunu İzle
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
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Fenerbahçe'de sezon başından bu yana eleştirilerin hedefinde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, teknik heyet ile bir araya gelerek dert yandı. Kendisine yöneltilen eleştirilere karşı serzenişte bulunan milli oyuncunun "Sürekli ıslık sesi duyuyorum. Sahada yapmak istediklerimi de yapamıyorum" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdiği belirtildi.

  • Fenerbahçe'de performansı eleştirilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, teknik heyetle bir araya geldi.
  • Kerem Aktürkoğlu, taraftar tepkilerinden duyduğu rahatsızlığı ve saha içindeki baskının performansını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
  • Teknik heyet, moral seviyesi düşen Kerem Aktürkoğlu'nu teselli ederek kendisine olan güvenlerini tazeledi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte performansı tartışma konusu olan ve tribünlerin hedefi haline gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı baskı nedeniyle sarı-lacivertli teknik heyet bir araya geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DERDİNİ TEKNİK HEYETE AÇTI

Sezon başından bu yana sergilediği performansla eleştirilerin odağında yer alan 27 yaşındaki hücum oyuncusunun, teknik heyetle gerçekleştirdiği görüşmede oldukça dertli olduğu öğrenildi. Saha içindeki baskının performansını olumsuz etkilediğini vurgulayan milli futbolcu, taraftar tepkilerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

''KENDİMİ SAHAYA VEREMİYORUM''

Görüşmede yaşadığı psikolojik baskıyı açık yüreklilikle anlatan Kerem Aktürkoğlu'nun, "Sürekli ıslık sesi duyuyorum. Bu durum motivasyonumu çok düşürüyor ve sahada yapmak istediklerimi bir türlü gerçekleştiremiyorum" ifadelerini kullanarak yaşadığı memnuniyetsizliğini aktardığı belirtildi. Teknik heyetin ise moral seviyesi düşen milli oyuncuyu teselli ederek arkasında durduğu ve kendisine olan güvenlerini tazelediği dile getirildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İşi bilen adamı millet omzunda taşır ama sen gs'nin fbye yamadığı birisin..birde Alper yılmaz var ama şu ana kadar ne içeride nede dışarıda talip olan yok...

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