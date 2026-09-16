22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor

TikTok'ta günlük hayatta sevmediği durumları mizahi ve zaman zaman sert bir dille anlattığı videolarla tanınan Duda Alves'in ani ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. Gerçek adı Maria Eduarda Alves dos Santos olan 22 yaşındaki fenomenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel polis, genç fenomenin ölümünün araştırıldığını doğruladı. Yetkililer, soruşturmada üzerinde durulan temel bir ihtimal bulunduğunu ancak olayın niteliği nedeniyle bu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşamayacaklarını bildirdi.

Duda Alves'in hangi nedenle hayatını kaybettiğine ilişkin henüz resmi bir sonuca ulaşılmadı. Ailesi de ölüm haberini duyururken ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

ÖLÜMÜNDEN HAFTALAR ÖNCE AMELİYAT OLDU

Duda Alves'in ölümünden haftalar önce meme küçültme ve dikleştirme operasyonu geçirdiği ortaya çıktı. Genç fenomen, ameliyatın ardından yaşadığı iyileşme sürecini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

Ancak yetkililer tarafından ameliyat ile Alves'in ölümü arasında herhangi bir bağlantı kurulduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SON VİDEOSUNDA AMELİYATINDAN BAHSETTİ

745 binden fazla takipçisi bulunan Alves, son TikTok videosunu 10 Eylül'de yayımladı. Genç fenomen bu paylaşımında geçirdiği operasyon nedeniyle kendisine yöneltilen rahatsız edici yorumlardan söz etti.

Alves'in kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine ölüm nedeni hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak bu iddialardan hiçbiri resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

"HER ŞEYDEN NEFRET EDEN KIZ" OLARAK TANINIYORDU

Duda Alves, günlük hayatta kendisini rahatsız eden olayları ve sevmediği durumları anlattığı mizahi videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Bu içerikleri nedeniyle takipçileri arasında "her şeyden nefret eden kız" olarak tanınıyordu.

Alves, mizahi videolarının yanı sıra günlük yaşamından, arkadaşlarıyla ve erkek arkadaşıyla geçirdiği anlardan kesitleri de takipçileriyle paylaşıyordu.

YAKINLARINDAN DUYGUSAL VEDA

Genç fenomenin ölümünün ardından arkadaşları peş peşe veda mesajları yayımladı. Yakın arkadaşı Clarissa Pavie, Alves'in internetteki "her şeyden nefret eden kız" imajından çok farklı biri olduğunu ifade ederek arkadaşına duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Alves'in bir diğer yakın arkadaşı Sarah Mahdavi ise genç fenomeni en yakın arkadaşının yanı sıra ailesinin bir parçası olarak gördüğünü belirterek, sevenlerinden yas sürecine saygı göstermelerini istedi.

Duda Alves'in cenazesi Brasília'daki São João Paulo II Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Haberler.com