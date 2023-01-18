Yargıtay Başkanlığı '2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı' basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi

Yargıtay Başkanı Akarca; yıllık bilgilendirme toplantıları düzenlemenin, yargının şeffaflığının ve topluma karşı hesap verilebilirliğin bir gereği olduğunu ifade etti. Basın toplantısının amacının, Yargıtay'ın geçen yıl içinde yapmış olduğu faaliyetler, karşılaşılan zorluklar ve bunları aşmaya yönelik önlemler ile Yargıtay'ın yargı reformu çalışmalarını içeren yıllık değerlendirmelerin yapılması olduğunu vurgulayan Akarca; Gerekçeli Karar Yazım Rehberi, İçtihat Merkezi, standartlaşma çalışmaları ile insan kaynakları reformu, dosya inceleme, rapor hazırlama, müzakere teknikleri ve oryantasyon gibi çeşitli konularda gerçekleştirilen eğitim programları konusunda medya mensuplarını bilgilendirdi.

İşte Yargıtay Başkanlığı 2022 Faaliyetleri

Basın ve Halkla İlişkiler Bürosunun Faaliyetleri;

"Yargıtay Başkanlığı Medya Yansımaları" ve Gazetelerin Manşetleri, Gündem ve Köşe Yazılarının bulunduğu "Medya Gündemi" başlıklı 2 bülten 365 gün hazırlanmıştır. Toplam 103 haber metni yazılmış, bunlardan 74'ü Web sitemizde paylaşılmıştır. İntranette toplam 137 etkinlik haberi paylaşılmıştır. 98 Twitter haber paylaşımı yapılmıştır. 3 Basın açıklaması yapılmıştır. İki dergiye röportaj verilmiştir.

BÖLGESEL İÇTİHAT FORUMLARI VE SEMPOZYUNLAR

2022 yılı içerisinde 6 bölgesel içtihat forumu, bir ulusal içtihat forumu, bir sempozyum, bir çalıştay ve ulusal ve bölgesel İçtihat forumlarından çıkan sonuçların uygulanmasına yönelik elik bir çalışma grubu toplantısı yapılmıştır bunlardan 4 bölgesel içtihat forumu, ulusal İçtihat forumu ve izleme çalışma grubu toplantısı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir

GEREKÇELİ KARAR YAZIM REHBERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Hukuk ve ceza daireleri bakımından iki ayrı komisyon halinde yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan gerekçeli karar yazım rehberinin tanıtım semineri Yargıtay daire başkanları ve üyelerinden oluşan 356 kişinin katılımıyla konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Ardından daire başkanları Yargıtay üyeleri tetkik hakimleri ve personelden oluşan toplam 2068 kişiye yönelik olarak gerekçeli karar yazımına ilişkin 10 ayrı seminer düzenlenmiştir Bunun yanında gerekçeli karar yazım rehberi kitap olarak basılmış ve mensuplarımıza dağıtılmıştır. Rehbere uygun şekilde karar şablonları oluşturularak UYAP ortamına yüklenmiştir.

YARGITAY İÇTİHAT MERKEZİ

5-Son beş yıl içinde Yargıtay Kararları Dergisinde yayımlanan kararların etiketlenmesi işlemi yapılmıştır

Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Gerçekleşen Çalışma Toplantıları ve Eğitimler ihtiyaçları belirlenmiştir. Yargıtay'ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında çok sayıda toplantılar ve çalışmalar yapılmıştır bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; bireysel görüşmeler Odak Grup1 görüşmeleri iş analizi toplantıları Yargıtay'ın eğitim ihtiyacının belirlenmesi için eğitim ve eğitim analizi çalışmaları modül geliştirme toplantıları yapılmıştır Ayrıca Yargıtay'ın çalışma usulleri kuralları ve uygulamalarının gözden geçirilmesi amacıyla hazırlık çalıştayı yapılmıştır. Ayrıca Yargıtay'ın eğitim stratejisi eylem planını geliştirmek üzere daire başkanları üyeler tetkik hakimleri Cumhuriyet savcıları ve personelle toplam 4 toplantı yapılmış bu toplantılara 30 kişi katılmıştır.

KOLAYLAŞTIRICI EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

26 ayrı eğitimle Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve personele yetişkin eğitimi müzakere yöntem ve teknikleri oryantasyon dosya inceleme rapor yazma ve gerekçeli karar yazma dosya ön inceleme tebliğname ve itiraz name konularında kolaylaştırıcı eğitimleri verilmiştir Bu eğitimlere toplam 151 kişi katılmıştır. Ayrıca5 ayrı kolaylaştırıcı yenileme eğitimiyle gerekçeli karar yazma konusunda 60 katılımcıya yenileme eğitimi verilmiştir. Eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara anket uygulanmıştır. Yargıtay'ın hizmet içi eğitim müfredatının modüllerinin ve materyallerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Daha sonra 6 ayrı toplantı ile de Yargıtay'ın hizmet içi eğitim müfredatının modüllerinin ve materyallerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu 6 toplantıya Yargıtay daire başkanları üyeleri tetkik hakimi ve Cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürü ve bilgi işlem personelinden oluşan toplam 67 kişi katılmıştır. Görev tanımları ve iş analizleri belirlenmiştir.

Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve personelin oluşturduğu toplam 174 kişinin katılımıyla çeşitli toplantılar düzenlenmiş temiz mahkemelerinde görevli olanların görev tanımları ile yetki sorumluluklarının ele alınması suretiyle iş analizlerinin yapılması sağlanmıştır.2 Görev tanımları ve iş analizleri kitap haline getirilip basılmış ve mensuplarımıza dağıtılmıştır.

HUKUK KLİNİKLERİ

Etik Şeffaflık ve Güven Projesi Kapsamında İki üniversitenin3 hukuk fakültelerinden 141 öğrenciye yönelik düzenlenen yargı etiği hukuk kliniği ile yargı etiği eğitimi verilmiştir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yurtdışından gelen heyetler:

Toplam14 ülkenin yargı ve/veya yüksek mahkeme temsilcileri 16 heyet halinde Yargıtay Başkanlığını ziyaret etmiştir.

(Bulgaristan, Makedonya, Kazakistan, Pakistan, İtalya, Bosna-Hersek, Katar, Almanya, Küba, Azerbaycan, Belçika, Rusya, Macaristan, Libya)

Yurtdışına yapılan ziyaretler:

Kuveyt ve Fas Yüksek Mahkeme Başkanlığına ve ayrıca proje kapsamında İtalya'nın yargı kurumlarına ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Yurtiçi heyetler

31 üniversiteden 1480 kişi Yargıtay başkanlığını ziyaret etmiştir. Ayrıca iki kurumdan 58 kişi Yargıtay başkanlığını ziyaret etmiştir

Stajlar ve Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitimler

2022 yılında 576 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı Yargıtayda staj yapmıştır.

146 hakim ve Cumhuriyet savcısı meslek için eğitime katılmıştır.

12 üniversiteden toplam 101 öğrenciye Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında staj eğitim programları düzenlenmiştir.

Hizmet içi eğitimler kapsamında toplam 8 programla 496 personele eğitim verilmiştir.

Törenler

Eylül ayında adli yıl açılış töreni yapılmış, 23 Daire başkanı ve üyemizin emeklilik törenleri gerçekleştirilmiştir.

Kitaplar

Yargıtay Gerekçeli Karar Yazım Rehberi

2100 adet basıldı

Eğitim Modülleri

Basım sürecindedir.

Karşılaştırmalı Başvuru Rehberi

Çevirisi tamamlandı, basım sürecindedir.

Temel Durum Değerlendirme Raporu

500 adet

Hâkimlerin Sosyal Medya Kullanımı

1000 adet

Görev Tanımları ve İş Analizleri

• başkan, üye, hâkim ve Cumhuriyet savcıları

• personel

1500 adet başkan, üye, hâkim ve Cumhuriyet savcıları için

2000 adet personel için

Toplamda 3500 adet kitap basıldı

Diğer Uluslar arası Faaliyetler

Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti Enstitüsü-Yargıtay adına Yönetim Kurulu üyeliği kapsamında;

Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm toplantılara katılınmış ve katkı sağlanmıştır. Enstitünün oluşturduğu küresel ağ çalışmaları ile web sayfası çalışmalarına destek olunmuştur.

Yılda bir gerçekleştirilen yarışmada jüri görevi yapılmıştır.