Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Güncelleme:
7 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 19.00'DA

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Portekiz'den Fabio Melo oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray:  Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış, Leao.

Amedspor:  Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.

İlgili Haberler
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi18Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihiOsimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi

Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıvedat cici:

4-5 atar gs kürdistan spora

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırd54mpvhmk:

gs4 amed 1

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıyobaz deşen:

PKK sğor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
Haber Yorumlarırecep özoğul:

İnşallah Galatasaray 1-3 Amedspor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıyobaz deşen:

Heee pkk alacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarımuhammed21:

gs 1 Amed 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin sürprizini duyurdu
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi18

Maça saatler kala tepkiler çığ gibi
Erzurum'un Hınıs ilçesindeki 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı

Bir ilimizdeki 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini14

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart13

Görüntüye tepki yağıyor!
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde 'vatan haini' ilan edilebilir

Osimhen için olay iddia! "Vatan haini" ilan edilebilir