Antalya'da korku dolu anlar! Plaja inen paraşütçü, genç kadına çarptı
Demirören Haber Ajansı - Engin Anak - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki plaja inmek isteyen paraşütçü, dengesini kaybetmesinin ardından plajdaki genç kadına çarptı. Kadına ilk müdahale, olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
Alanya'da dün yamaç paraşütüyle Kleopatra Plajı'na inmeye çalışan paraşütçü, sahilde ailesiyle yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadına çevredekiler yardım etti.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Paraşütçünün kadına çarpma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdaki bir kişi, paraşütçünün inişini çekerken, kazayı görüntüledi. Sahildekilerden bazıları paraşütçüye tepki gösterdi.
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Güncel