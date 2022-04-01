Antalya'da korku dolu anlar! Plaja inen paraşütçü, genç kadına çarptı - Haberler

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Antalya'da korku dolu anlar! Plaja inen paraşütçü, genç kadına çarptı

Demirören Haber Ajansı - Engin Anak - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki plaja inmek isteyen paraşütçü, dengesini kaybetmesinin ardından plajdaki genç kadına çarptı. Kadına ilk müdahale, olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Alanya'da dün yamaç paraşütüyle Kleopatra Plajı'na inmeye çalışan paraşütçü, sahilde ailesiyle yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadına çevredekiler yardım etti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Paraşütçünün kadına çarpma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdaki bir kişi, paraşütçünün inişini çekerken, kazayı görüntüledi. Sahildekilerden bazıları paraşütçüye tepki gösterdi.

Antalya'da korku dolu anlar! Plaja inen paraşütçü genç kadına çarptı

Antalya'da korku dolu anlar! Plaja inen paraşütçü genç kadına çarptı

Antalya'da korku dolu anlar! Plaja inen paraşütçü genç kadına çarptı

Antalya'da korku dolu anlar! Plaja inen paraşütçü genç kadına çarptı

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Güncel

Antalya, Güncel, Haberler

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