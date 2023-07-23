Veterinerlik öğrencilerine çiftlikte uygulamalı eğitim

TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerindeki veterinerlik bölümü öğrencilerine, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne ait Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde uygulamalı eğitim veriliyor. Üniversitenin sosyal tesislerinde konaklayan öğrenciler çiftlikte süt sağımından suni tohumlamaya, hayvan sağlığı ve beslenmesinden temizliğe kadar uygulamalı eğitim görüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 1600 dönüm arazi üzerine kurulan Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde, Türkiye'nin çeşitli illerindeki veterinerlik bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim alıyor. Çiftlikte bir gece konaklayan öğrencilere iki gün boyunca alanında uzman hocalar tarafından dahiliye, cerrahi ve doğum bölümlerinden eğitim veriliyor. Pandeminin ardından ilk kez yatılı olarak eğitim verilen çiftlikte kalan öğrenciler, güne saat 05.00'te sağımla başlıyor. Ardından öğrencilere süt sağımından suni tohumlamaya, hayvan sağlığı ve beslenmesinden temizliğe kadar birçok uygulamalı eğitim veriliyor. Çiftlikte süt işletmeciliği ünitesi ile beraber, koyun ve keçi ünitesi, at ünitesi ve tavukçuluk ünitesi bulunuyor.