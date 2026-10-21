Bakan Gürlek, fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı: 88 tutuklama, 42 firari

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Sermaye piyasalarında haksız kazanç elde edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalarda yüzlerce kişi hakkında işlem yapılırken, şüphelilerin mali varlıklarını kapsayan geniş çaplı tedbirler de devreye alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

404 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Bakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalarda bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Şüphelilerden 88'inin tutuklandığını, 26'sının gözaltına alındığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklayan Gürlek, firari durumdaki 42 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

453 KİŞİ VE ŞİRKETİN MAL VARLIKLARINA YÖNELİK TEDBİR

Soruşturmaların mali boyutuna ilişkin de bilgi veren Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında tedbir kararları alındığını duyurdu.

Bu kapsamda banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verildiğini aktaran Gürlek, söz konusu tedbirlerle soruşturmaya konu varlıkların korunmasının ve mali hareketlerin denetim altına alınmasının amaçlandığını ifade etti.

HAKSIZ KAZANÇLARIN İADESİ SÜRÜYOR

Manipülatif işlemler yoluyla haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara para iadesinde bulunmaya devam ettiğini belirten Gürlek, sürecin başsavcılıklar tarafından yakından izlendiğini kaydetti.

İade edilen tutarların ve soruşturmalarda elde edilen bulguların incelendiğini aktaran Bakan Gürlek, adli süreçlerin de eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

"SORUMLULARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların haklarını ve birikimlerini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Soruşturmalarda hiçbir aşamanın göz ardı edilmeyeceğini belirten Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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Kaynak: Haberler.com