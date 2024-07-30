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Maduro'nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi

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Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden kazandığı seçimin sonuçlarının hileli olduğunu iddia ederek sokağa inen protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Olaylar sırasında 1 kişi hayatını kaybederken 23 asker yaralandı ve 46 gösterici gözaltına alındı. Muhalefet lideri Machado seçimi kendilerinin kazandığını öne sürerken Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda 23 asker yaralandı ve 46 gösterici gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberde, Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Çıkan olaylarda, 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı.

"ÜLKENİN KARANLIK GÜNLERİNE DÖNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi. Bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını belirten Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın." ifadesini kullandı.

Maduro'nun yeniden kazandığı seçim sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi

ÇOK SAYIDA KAMU MALI ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.

Maduro'nun yeniden kazandığı seçim sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi

"ŞAİBELİ" SEÇİM SONUÇLARI ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor. Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Maduro'nun yeniden kazandığı seçim sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi

MUHALEFETTEN 'BİZ KAZANDIK' İDDİASI

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etti. Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Machado, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) duyurduğu seçim sonuçlarının doğru olmadığını savundu. Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını öne sürerek, "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark çok büyüktü ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde ezici fark attık." ifadesini kullandı. Ellerindeki tutanaklara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 milyon 729 bin 256 oy aldığı iddiasında bulunan Machado, kendi adayları Gonzalez'in ise 6 milyon 275 bin 182 oy aldığını savundu.

Maduro'nun yeniden kazandığı seçim sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Ömer Can:

kim kazanırsa kazansın olan millete oluyor

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